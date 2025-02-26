مغردون سوريون: لا نريد الحرب ولكننا لن نقبل الاستسلام لإسرائيل

استنكر مغردون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي قصف الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية داخل بلادهم، ورأوا أن القصف جاء كرد فعل على موقف “مؤتمر الحوار الوطني”.

ودان البيان الختامي لـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" أمس التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، وعدّه انتهاكا صارخا لسيادة الدولة، وطالب بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط.

ولم تمر ساعات على هذا البيان حتى أغارت إسرائيل على مواقع عسكرية في محيط دمشق ودرعا.

أما عن المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، فكانت موقعا عسكريا في مدينة الكسوة بريف دمشق تتجمع فيه آليات عسكرية، إضافة إلى محيط مدينة إزرع بريف درعا جنوبي سوريا. كذلك استهدفت موقعا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع في تل الحارة بريف درعا الغربي.

ثم نفذ الاحتلال توغلا بريا في بلدة البكار بين محافظتي درعا والقنيطرة وبلدة عين البيضا بريف القنيطرة، واستخدم آليات وعربات استهدفت ثكنات عسكرية قرب المنطقة العازلة لبعض الوقت، ثم انسحبت باتجاه مواقع تمركزها.

وبينما خرج الناس في العاصمة دمشق في مظاهرة احتجاجية غاضبة بعد القصف الإسرائيلي، تحرك مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تغريدات وتعليقات تؤكد أن بلادهم لا تريد الحرب، لكنها لن تستسلم. وقد رصدت حلقة (2025/2/26) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

وجاء في تغريدة لأحد الناشطين "إسرائيل لا تريد أن يشتد عود سوريا الجديدة.. وتعلم أن سوريا الجديدة ليست سوريا البعث وثلّاجات الاحتفاظ بالرد لأكثر من 50 سنة، والاهتمام بقتل الشعب السوري وبناء السجون".

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وتقول آية "طالما عندهم مخطط سينفذ باستغلال الفرص وإشعال الفتن وهذا فعليا أسهل شيء حاليا، لأنه يوجد من سوف يتم الضحك عليه ويصدق رواية خوف الاحتلال على الأقليات".

وغرّد محمد يقول "قصف إسرائيل هو ردة الفعل على المؤتمر الوطني بسوريا، المؤتمر الوطني استفزهم، البنود التي أقرت: وحدة أراضي سوريا كانت الفعل، قصف إسرائيل هو ردة الفعل".

ورأى عقيل في تعليقه على القصف الإسرائيلي أن "إسرائيل لن تسمح بأن تتعافى سوريا حتى لا تكون قوية.. ونحن لن نسمح بإضعافنا.. بالتأكيد لا نمتلك القوة لهزيمتها عسكريا والقيادة السورية أكدت باستمرار أنها لا تريد الحرب، لكن هذا لا يعني الاستسلام لها".

وفي سياق التهديدات الإسرائيلية، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس "لن نسمح بتحول جنوب سوريا إلى ما يشبه جنوب لبنان، وأي محاولة من قبل قوات النظام السوري والتنظيمات الإرهابية في البلاد للتمركز في المنطقة الآمنة جنوب سوريا ستقابل بالنيران".