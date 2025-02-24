"أسوأ من نكسة 67".. المنصات تتفاعل مع اقتحام دبابات الاحتلال للضفة الغربية

تفاعل مغردون مع دخول دبابات الاحتلال إلى مخيم جنين بالضفة الغربية، في تطور عسكري غير مسبوق منذ أكثر من 20 عاما، ضمن عملية “السور الحديدي” العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتداولوا على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لوصول عدد من الدبابات الإسرائيلية إلى مخيم جنين بالضفة الغربية، في مؤشر واضح على تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش والأجهزة الاستخبارية والأمنية يعملون على شق شوارع في مناطق جنين وطولكرم تشبه محور نتساريم في غزة، بهدف منع المسلحين من زرع عبوات ناسفة ولتوفير مسار سريع للقوات الإسرائيلية.

وأشارت التوقعات إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنين وطولكرم وجميع المناطق التي وصفها إعلام إسرائيلي بـ"الإشكالية" في شمال الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري.

وفي تصريحات أثارت مخاوف من خطط تهجير جديدة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لن يسمح بعودة السكان إلى المخيمات، ولا ما وصفه بـ"الإرهاب" بأن يعود وينمو.

دعم أميركا لإسرائيل

وقدّر كاتس عدد الفلسطينيين الذين اضطروا للخروج من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بنحو 40 ألف فلسطيني، مما يعني أنها باتت خالية من السكان، كما أشار إلى وقف عمل هيئة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيها.

واتفق كثير من المغردين على خطورة الوضع وتداعياته، وتنوعت تعليقاتهم ما بين الاستنكار والتحذير من خطط التهجير، وهو ما أبرزته حلقة (2025/2/24) من برنامج "شبكات".

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وبحسب المغرد مالي، فإن إسرائيل تتصرف وفقا لدعم وتشجيع واشنطن، وكتب "أميركا قالت لهم افعلوا ما شئتم وتوسعوا واضربوا أينما شئتم، فليس أمامكم جيوش تستطيع إيقافكم".

ومن ناحيته، حذر المغرد أبو بكر من خطورة الوضع الراهن قائلا "إسرائيل شغالة تدمير وتهجير في أهل الضفة، لكن محدش بيتكلم، والجيش الإسرائيلي دخل أهم وأكبر المخيمات بالدبابات وبيهجر الناس، دي أسوأ من نكسة 1967".

تحد وصمود

وفي المقابل، حمل تعليقات بعض المغردين نبرة تحدٍ وصمود، حيث علق المغرد خير الله قائلا "الشباب أمام الدبابات بيصوروا فيهم وعاملين لهم عرس، يعني الخوف ما إلو مطرح بقلوب الشعب".

وأيد المغرد حكيم رأي خير الله حول صمود المقاومة، وغرد بنبرة متفائلة "ستفشل كل مخططاتهم الإجرامية والعنصرية، لم يتعلم الصهاينة أي شيء من محاولاتهم السابقة الفاشلة".

ومن جهتها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استقدام جيش الاحتلال لدبابات ثقيلة إلى محيط جنين، واعتبرته مقدمة لتعميق العدوان وتوسيع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني عامة، وفي شمال الضفة ومخيماتها خاصة.

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي من ناحيتها أن استخدام قوات الاحتلال الدبابات كآلة بطش إضافية يمثل خطوة عدوانية جديدة تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وترسيخ الهيمنة العسكرية.