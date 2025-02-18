لحظات تحبس الأنفاس.. طريقة تحطم طائرة أميركية بكندا تثير استغراب مغردين

أثار حادث تحطم طائرة أميركية بمطار تورنتو بيرسون الدولي في كندا حالة من الاستغراب والتساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة المروعة لتحطم الطائرة ونجاة جميع الركاب.

وتحطمت طائرة ركاب مدنية، تابعة لشركة "دلتا" الأميركية، بعد انقلابها رأسا على عقب، في أثناء هبوطها على مدرج مطار تورنتو بيرسون الدولي في كندا.

وانطلقت الطائرة، وهي من طراز "سي آر جيه– 900″، من مطار مينيابوليس الدولي في ولاية مينيسوتا الأميركية، واتجهت نحو مطار تورنتو بيرسون الكندي، قاطعة مسافة 1090 كيلومترا تقريبا.

ووُصفت اللحظات الأولى لتحطم الطائرة بالمرعبة، حيث اندلعت النيران في هيكلها، وتصاعدت سحب الدخان منها، ورغم ذلك فقد نجا جميع الركاب، البالغ عددهم 80 شخصا بمن فيهم الطاقم، ولم يتعرض أي أحد لأذى، سوى 18 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، وجميعهم غادروا المستشفى.

وظل عدد كبير من الركاب عالقين داخل الطائرة، إلى حين وصول رجال الدفاع المدني، وأجلوهم جميعا في غضون دقائق.

ولم تكشف السلطات الكندية حتى الآن عن أسباب انقلاب الطائرة، لكن وسائل إعلام أميركية رجَّحت أن يكون السبب هو تراكم الجليد بكثافة على المدرج، فقد شهدت كندا عاصفة ثلجية قوية الليلة الماضية، ورياحا شديدة مستمرة.

ووثّق ركاب الطائرة الأميركية بهواتفهم لحظات النجاة والذعر والارتباك، وكانت الأكثر انتشارا وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق مغردون على تلك اللحظات وعلى أسباب تحطم الطائرة. ورصدت حلقة (2025/2/18) من برنامج "شبكات" بعض تعليقاتهم.

إعلان

ورجح صالح اليافعي أن "الطائرة الأميركية لديها سماكة قوية بجسمها، لأن جسمها لم يتأثر بالرغم من انقلابها على ظهرها".

ومن جهته، قال فهد في تعليقه على الحادثة "طريقة الهبوط سيئة، وسببت ضغطا على مساعدات الإطارات باليمين.. الضغط وثقل الطائرة كله عليها، فانكسرت وانجرفت الطائرة".

وقدم ‎محمد العشيري‎ نصيحة للركاب مفادها "نصيحة للجميع لا أحد يفك حزام الأمان حتى لو كابتن الطائرة قام بإطفاء إشارة ربط الحزام، خلّوه (اجعلوه) مربوطا حتى تتوقف الطائرة".

وتعجب صاحب حساب باسم "النمر" من الحادث بقوله: "سبحان الله.. أول مرة أشوف طائرة مقلوبة وأول مرة طائرة تتحطم ويبقون (جميع ركابها) على قيد الحياة.. ما سبب نجاتهم؟".