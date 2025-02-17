خطوة موفقة ورسائل إيجابية.. هكذا وصف مغردون جولة الشرع بمحافظات سورية

رحب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالجولة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بعض المحافظات السورية، واعتبروها “خطوة موفقة تعطي رسائل إيجابية للداخل السوري وللعالم”.

وقام أحمد الشرع بزيارات مفاجئة وسريعة إلى بعض محافظات السورية، كانت الأولى إلى مدينة إدلب التي انطلق منها قائدا لعملية "ردع العدوان" وأدت إلى سقوط نظام بشار الأسد.

وزار الشرع سكان المخيمات في إدلب التي تضم أكبر تجمع للنازحين السوريين ممن هُجّروا قسرا من مختلف المحافظات، واتجه بعدها إلى المخيم الأزرق في معرة مصرين بريف المحافظة، كما وجّه كلمة إلى الأهالي النازحين في المخيمات.

وبعد إدلب انتقل الرئيس السوري إلى مدينة حلب، والتقى شخصيات من المجتمع المحلي وناقش أوضاع المدينة وسبل النهوض بها، ثم سلك طريق حلب اللاذقية الذي كان مغلقا منذ عام 2013 بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليه، وتوجه لزيارة اللاذقية وطرطوس.

وفي اللاذقية، زار الشرع أشهر ساحاتها وهي ساحة الشيخ ضاهر، ثم توجه إلى مدينة طرطوس، وجاءت جولة الرئيس السوري بالتزامن مع انطلاق أول جلسة حوارية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقرر عقده بعد أسابيع قليلة.

وعلق مغردون على جولة الرئيس السوري في بعض المحافظات، واتفقوا في معظمهم على أهمية هذه الخطوة، وهو ما ظهر في تعليقاتهم التي رصدت بعضها حلقة (2025/2/17) من برنامج "شبكات".

وقد وصف حسام جولة الشرع في بعض المحافظات بأنها "خطوة موفقة تعطي رسائل إيجابية للداخل السوري وللعالم بأن الوضع الأمني في سوريا مستقر والحمد لله، وأن الشعب السوري ملتف حول قيادته، وأن القيادة الحالية لا هم لها سوى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وأن القيادة من صفوف الشعب وقريبة إليه".

إعلان

من جهتها، اعتبرت يارا في تعليقها أن "زيارة الشرع للاذقية مهمة جدا، خاصة أن هذه المدينة تعتبر معقل العلويين ومركز ثقل النظام البائد، وباعتقادي هذه رسالة تطمين لأهل المحافظة ومبعث أمان لهم".

وجاء في حساب راين "مفروض ترتيبات أمنية على أعلى مستوى، لأن المندسين والدواعش ينتظرون اللحظة الفاصلة حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم، الحرص واجب ويفترض لا يعلن عن الأماكن التي يذهب إليها حتى ساعة وصوله".

وغرد الدكتور وائل "خطوة مهمة ومؤثرة لرفع الروح المعنوية في إدلب بعد سنوات من التحديات، زيارة الرئيس تعطي الأمل وتجعل الناس يشعرون بأنهم ليسوا وحدهم في محنتهم".

يذكر أنه في 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية في العهد السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.