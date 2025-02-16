"مهزلة تحكيمية".. تفاعل غاضب بعد تعثر ريال مدريد أمام أوساسونا

تستمر أزمة ريال مدريد مع التحكيم في الدوري الإسباني وسط اتهامات النادي الملكي للحكام بارتكاب ما وصفها بأخطاء تحكيمية ممنهجة ضده، خاصة في آخر ثلاث مباريات له في الليغا.

وأثارت آخر مباراة بين النادي الملكي وأوساسونا، والتي تعادل فيها بهدف لمثله، غضبا كبيرا لدى جمهوره، مما قد يؤثر على حظوظه في المنافسة على لقب الليغا الذي يتصدره بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد.

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن 6 حالات مثيرة للجدل في الشوط الأول من المباراة، وتقول إن الحكم تغاضى عن احتساب 3 مخالفات لصالح لاعبي ريال مدريد، وانتقدت عدم استخدام تقنية الفيديو المساعد (فار) بعد تعرض كيليان مبابي لضربة في صدره، إضافة إلى استياء من عدم تدخل الحكم بعد تعرض فينيسيوس جونيور لصفعة على وجهه.

وفي الشوط الثاني، اعترض النادي على احتساب ركلة جزاء لأوساسونا حقق منها التعادل بعد تدخل من إدواردو كامافينغا، لكن الصفعة الكبرى التي تلقاها الميرنغي هي طرد جود بيلينغهام بسبب اعتراضه على قرار الحكم الذي قال إن اللاعب وجّه له لفظا غير أخلاقي مما يعرض بيلينغهام للإيقاف عن اللعب لمدة قد تصل لشهر.

المدرب كارلو أنشيلوتي أيضا كان له نصيب من البطاقات الصفراء بعد مطالبته باستخدام الفار، وتحدث عما اعتبرها أخطاء تحكيمية ضد ناديه.

وعكس الغضب الواسع داخل قلعة الميرنغي بعد المباراة انتقادات لاذعة وجهتها قناة نادي ريال مدريد للحكم، حيث بثت لقطات مجمعة من مباريات سابقة للفريق تقول إنه تعرض خلالها لأخطاء تحكيمية، وشددت على ضرورة مراجعة نظام التحكيم وتقنية الفيديو.

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وأشارت القناة إلى لقطة محددة ظهر فيها حكم المباراة وهو يصافح مساعديه بعد احتساب هدف ضد ريال مدريد في عام 2019 في غرفة الفار، في لقطة اعتبرتها القناة دليلا على وجود تواطؤ ضد الفريق الأبيض، كما قالت إنه كان هناك ركلتا جزاء مستحقتان للريال.

تفاعل غاضب

ورصد برنامج "شبكات" (2025/2/16) تفاعل منصات التواصل مع غضب ريال مدريد من التحكيم، ومن ذلك ما كتبه يونس الحيدري "أفشل دوري وأفشل لجنة حكام بالعالم، المفروض ريال ينسحب من هذا الدوري المهزلة".

وغرد يامن خواتمي "صارت القصة مسخرة وفضيحة.. أوك إذا ضربة جزاء بس معظم القرارات كانت غريبة وفظيعة".

في حين كتب طه "ليست هذه أول مرة يسب فيها بيلينغهام الحكام في إسبانيا ظنا منه أنهم لا يفهمون الإنجليزية، لقد تمادى ويجب إيقافه عند حده".

وقال نايف البداني "هذا هو حال التحكيم الإسباني.. كما نزل برشلونة عن الصدارة بسبب التحكيم في 3 مباريات، الريال ينزل عن الصدارة بسبب التحكيم.. هل الاتحاد الإسباني يريد الإثارة في المنافسة على الدوري عن طريق التحكيم؟".

من جانبه، أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا يدعم فيه حكامه، وكتب فيه "مهمة التحكيم بطبيعتها تخضع للمراجعة والتحليل، لكن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى اتهامات عامة تلقي بظلال من الشك على نزاهتهم، لأن هذا لا يؤثر فقط على الحكام أنفسهم، بل يؤدي أيضا إلى تآكل مصداقية كرة القدم ككل".