"سخروا منه فعاقبهم" عشاق الكرة يحتفون بأداء فينيسيوس أمام السيتي

أثار رد فعل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على سخرية جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي تفاعلا واسعا على منصات التواصل، وذلك على هامش مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفعت جماهير مانشستر سيتي -مساء أمس الثلاثاء- لافتة كبيرة في المدرجات كتب عليها عبارة "توقف عن البكاء بشدة"، في محاولة لاستفزاز النجم البرازيلي والتأثير على أدائه فوق المستطيل الأخضر.

لكن أداء فينيسيوس كان رائعا أمام السيتي، إذ صنع أكبر عدد من الفرص في المباراة، وساهم بصناعة هدفين أحدهما هدف الانتصار لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة، وكان أيضا الأكثر في تجاوز مدافعي الخصم ليظفر بجائزة رجل المباراة.

واحتفل الدولي البرازيلي أمام جماهير السيتي بضحكة ساخرة، وأشار إلى كأس دوري الأبطال ورقم "15"، في رسالة واضحة إلى عدد الألقاب التي حصدها الفريق الملكي في البطولة القارية مقابل لقب وحيد للفريق الإنجليزي.

وكان رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي تُوّج بجائزة الكرة الذهبية على حساب فينيسيوس جونيور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدوره، أشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم البرازيلي، مشيرا إلى أن اللافتة التي رفعت "ربما هي التي حفزت فينيسيوس"، واصفا إياه باللاعب غير العادي.

إشادة وثناء

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/2/12) جانبا من تعليقات عشاق الساحرة المستديرة على منصات التواصل، إذ قال أبو أصيل "والله يا عالم منبهر جدا من شخصية فينيسيوس، تخيلوا يستمر كذا ولا يتأثر بأي صافرة؟ صدمني جدا اليوم ما شفته تأثر بأي لقطة".

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وأثنى نواف الحربي على أداء النجم البرازيلي في أعرق البطولات الأوروبية، وقال "فينيسيوس في الأبطال غير دائما، شخصيته تكون أهدأ وأقل عرضة للضغوطات، أما شخصيته في الليغا هي اللي مخربة عليه كثيرا".

وفي الإطار ذاته، قال خالد "شخصية فينيسيوس اليوم أسعدت كل مدريدي، هذا فينيسيوس اللي نبيه استفزوه؟ انتقدوه؟ هاجموه؟ صفروا عليه؟ رد عليهم بالملعب وكان أحد أسباب الفوز بعد الله".

وعلق حساب يحمل اسم "فرانشيسكو" بالقول "أنا برشلوني أتمناه يستمر على هذه العقلية راح يجلد ويأكل الأخضر واليابس، بس مشكلته في الدوري الإسباني يعرفون فيني (اختصار لاسمه) حق المعرفة، ولديه نقاط ضعف هذا اللي ينكد عليه بالأخص خارج الأرض".