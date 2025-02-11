مغن جزائري يفاجئ جمهوره بتحد غير مسبوق.. كيف كانت ردود الفعل؟

أثار المغني الفرنسي من أصول جزائرية غيلاس قاسمي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نجاحه في تنفيذ تحد غير مسبوق بهدف الترويج لألبومه الجديد.

وتمثل التحدي بالركض المتواصل لمدة 24 ساعة على جهاز المشي داخل غرفة زجاجية، محاطا بـ3 مناشير عملاقة، في خطوة تهدف إلى الترويج لألبومه "Survival" (البقاء) الذي يحمل الاسم ذاته للتحدي.

وتابع أكثر من 150 ألف مشاهد التحدي الذي بثه غيلاس مباشرة عبر قناته على يوتيوب، حيث قدم أيضا بطاقات مجانية لحضور الحدث، والتي نفدت فور طرحها، ليحظى المغني بدعم جماهيري كبير خلال الاختبار الشاق.

ومع انتهاء الساعات الـ24، أطلق غيلاس صرخة فرح احتفالا بإنجازه، وسط تصفيق وهتافات الحاضرين، ليثبت قدرته على تحمل الجهد البدني الهائل المرتبط بهذا النوع من التحديات.

ودفع ذلك العديد من المتابعين للتساؤل عن قوة التحمل التي يتمتع بها العداؤون، ومدى إمكانية الإنسان على الجري لساعات طويلة دون توقف.

ورصد برنامج "شبكات" (2025/2/11) جانبا من ردود الفعل على هذا التحدي غير التقليدي، حيث عبّرت نورهان فرج الله عن انبهارها قائلة: "ما شاء الله.. عنده إرادة حديدية.. لو أنا ما بركض 5 دقايق وعادي خلي هالشفرات تاكلني".

في حين تساءل مصطفى خطاب عن الجانب الفسيولوجي للتحدي: "لو صحيح يبقى قلبه استمر أعلى من 100 نبضة في الدقيقة.. وهذا شيء محتاج قلب حصان لا بشر".

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بينما شكك أبو سالم في إمكانية تنفيذ التحدي قائلا: "هاي الشفرات عنجد حقيقية؟ لاحظ ارتفاعها شي متر عن الأرض.. حتى لو وقع مارح يصيرلو شي".

من جهة أخرى، علق رشيد أبو صويلح بسخرية: "مو لو نايم أفضل؟ النوم بيحرق سعرات أكثر من الرياضة.. وبيخلصك من الاكتئاب"، فيما أبدت رشا زين الدين دهشتها: "كيف تحمل 24 ساعة؟ ما أكل؟ ما جاع؟ ما نعس؟ شو هالقوة هي؟".

وبحسب التفاصيل التي كشفها الفنان، فإنه اعتمد خلال التحدي على نظام غذائي دقيق، حيث تناول 200 سعرة حرارية كل ساعة، مع شرب الماء كل 20 دقيقة، فيما توقف مرتين فقط للذهاب إلى الحمّام عبر ستارة سوداء وفريق مرافق.

وتطلب التحدي تدريبا مكثفا لشهور، وفقا لغيلاس، تضمَّن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين لتعزيز القدرة على التحمل.