كيف استقبل عشاق "المستديرة" فسخ الهلال السعودي عقده مع نيمار؟

نال إعلان نادي الهلال السعودي فسخ تعاقده بالتراضي مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تفاعلا واسع النطاق على شبكات التواصل، وذلك قبل 7 أشهر من نهاية العقد بين الجانبين.

ونشر نيمار صورتين الأولى بقميص الهلال والثانية ملتحفا العلم السعودي، وقال مودعا "إلى الجميع في الهلال، إلى الجماهير، شكرا لكم. قدمت كل شيء من أجل اللعب، وأتمنى أن نكون قد استمتعنا بأوقات أفضل سويا بالملعب".

وانضم نيمار إلى الهلال في أغسطس/آب عام 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تاريخية قيمتها 250 مليون يورو لمدة عامين.

وخاض الدولي البرازيلي بضع مباريات مع "الزعيم"، ثم أُصيب بقطع في رباطه الصليبي بالركبة، ليغيب فترة طويلة عن الملاعب، ثم تمزقت عضلته الخلفية فور عودته، ليعاود الغياب من جديد.

ويملك نيمار حصيلة متواضعة مع الهلال، إذ خاض 7 مباريات فقط من أصل 80 مباراة تقريبا، وسجل هدفا وحيدا، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

ونقلت صحيفة إلباييس الإسبانية عن مصادر مقربة من نيمار أنه تنازل عن مستحقاته المالية بقيمة 65 مليون دولار، مقابل إنهاء عقده قبل موعده.

في المقابل، لم يكشف النادي السعودي رسميا عن أي معلومات حول تكلفة إنهاء عقد نيمار، الذي لم ينفِ أو يؤكد تنازله عن مستحقاته.

تفاعل جارف

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/1/29) تفاعلا كبيرا من الجماهير السعودية والعربية على فسخ عقد نيمار، وعرض آراء وتعليقات عدة، إذ قال طلال "أجمل خبر.. هذه أفشل صفقة في تاريخ النادي".

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وحاول أبو روان رسم صورة لمسيرة النجم البرازيلي مع النادي السعودي، وقال في هذا الإطار "لاعب انتظرنا منه يشيل الهلال (يحمل النادي على كتفيه)، أصبح المشجع الهلالي يفرح لمغادرته النادي. لاعب غير منضبط في برنامجه التأهيلي".

بدوره، سلّط فهد الضوء على مسيرة اللاعب البرازيلي مع "الزعيم" قائلا "نيمار محد (لا أحد) يشك في نجوميته.. ولكن وش (ماذا) استفاد منه الهلال؟! قاعد يأخذ راتبا فلكيا وهو منسدح في العيادة (لكثرة إصاباته)".

وفي هذا السياق، قالت سعاد "خسرنا.. يعني الواحد ما يخسر؟ مثل أي تجارة انخدعنا في لاعب معطوب (مصاب دائما).. الله يعوضنا".

أما صالح فاختار إظهار قيمة الهلال في مسيرة أي لاعب يدافع عن ألوانه، إذ قال "بغض النظر عن فائدته. لكن تدرون نيمار خرج وهو يملك 4 بطولات وهو ما لعب إلا 7 مباريات، وباقي وقته بالعيادة. فعلا الهلال يعزك قبل أنت تعزه كلاعب".

يذكر أن نادي سانتوس البرازيلي أعلن عودة نيمار إلى صفوفه بعد 12 عاما من رحيله عنه، بعدما لمع في صفوفه وانتقل منه إلى برشلونة الإسباني ثم باريس سان جيرمان.

بدوره، كشف الصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو أن نيمار سيحصل على قميص ورقم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه تكريما للملك الراحل وتقديرا لنجمه العائد.