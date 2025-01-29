ترامب يرحل المهاجرين بالسلاسل والأصفاد.. مغردون: أين حقوق الإنسان؟

في عملية وصفت بالمهينة، شرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ الجمعة الماضية في تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلقة بحملات الترحيل الجماعي، وبدأها بالترحيل إلى غواتيمالا وكولومبيا والبرازيل.

وأرسلت إدارة ترامب طائرتين عسكريتين تقلان نحو 200 مهاجر كولومبي غير نظامي، ووصفت كولومبيا ترحيل المهاجرين بهذه الطريقة بالأمر المهين، ورفضت استقبال الطائرات العسكرية التي أقلتهم قبل أن تتراجع وتوافق على استقبالهم بشروط.

واشترطت كولومبيا لاستقبال المهاجرين المرحّلين أن يتم نقلهم بطائرات مدنية ترسلها هي، مما دفع ترامب لسحب تهديده بفرض تعريفات جمركية على كولومبيا.

وتكرر الموضوع نفسه مع البرازيل، التي نشرت وزارة خارجيتها بيانا طالبت فيه الإدارة الأميركية بإجابات حول الحالة المهينة التي عاشها المهاجرون البرازيليون، وأشارت إلى استخدام السلاسل والأصفاد خلال عملية الترحيل، كما انتقدت سوء حالة الطائرة وتعطل نظام التكييف فيها.

وأعلنت البرازيل عن تشكيل مراكز لاستقبال مهاجريها المرحلين في مقاطعة ميناس تحسبا لوصول المزيد منهم بعد الرحلة التي أقلت 88 مهاجرا مكبلا بالأصفاد.

طريقة مهينة

واستنكر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة المهينة التي اعتمدتها إدارة ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين. ورصدت حلقة (2025/1/29) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

فقد علقت يارا قائلة "الطريقة الي (التي) عومل بها المهاجرون مهينة جدا لكرامة بني آدم.. وكأنهم مجرمون.. أين حقوق الإنسان التي صدعوا رؤوسنا بها؟".

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وغرّد عادل زهر الدين "المشكلة أن زوجة الرئيس وزوجة نائب الرئيس هما مهاجرتان غير شرعيتين وحصلتا على الجنسية لأنهما تزوجتا أميركيا".

أما نور الدين فذهب إلى أن "هذا هو النموذج الإنساني الذي تتبجح به الدول المتقدمة بشأن ترسيخ التعايش والقبول بالآخر مهما كانت وضعيته أو عرقه، لكن من يتبجح بأشياء لا يملكها في النهاية يفضح أمام العالم.. أين هي المبادئ والقيم؟؟".

كما علقت سمر على الموضوع "غريب ترامب، كل من يشتغل عنده كلهم إسبان، وأميركا كلها واقفة عليهم.. بصراحة لا يعرف قيمة المهاجرين".

وتجدر الإشارة إلى أن ما يقارب 11 مليون مهاجر غير نظامي يعيشون في الولايات المتحدة، منهم 4 ملايين مكسيكي، وأكثر من مليوني مهاجر ينحدرون من أميركا الوسطى، و230 ألف برازيلي، و190 ألف كولومبي.

ويشكل هؤلاء المهاجرون 5% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، ويعملون في مجالات الزراعة والبناء والخدمات.

ووفق برنامج "شبكات"، فإن عمليات الترحيل الجماعي ستؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في أميركا، وتسبب ارتفاعا في معدل التضخم وزيادة العجز في الميزانية بسبب فقدان قوة عاملة في السوق الأميركية.