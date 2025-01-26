شائعة عودة ماهر الأسد تثير جدلا واسعا على المنصات

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاش والجدل الشائعة التي انتشرت في سوريا والخاصة بعودة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع وتسليمه الساحل السوري.

وحسب ما أوردت حلقة (2025/1/26) من برنامج "شبكات"، فقد انتشرت شائعة عودة ماهر الأسد بعد أن نشر ناشط سوري يدعى نور حلبي خبرا على قناته في منصة تليغرام مفاده أن "فصائل الإدارة السورية الجديدة انسحبت من الساحل السوري باتفاق يقضي بتسليم مناطق الساحل لماهر الأسد بعد عودته إلى سوريا".

ورغم أن الناشط كتب بعد 3 دقائق من نشر الخبر "أنه يمزح" فإن المعلومة انتشرت، خاصة بعد أن روج بعض مؤيدي النظام السابق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبروها حركة غير طبيعية بمطار المزة، وانسحاب حواجز الإدارة السورية الجديدة من حمص.

وبحسب مقدم برنامج "شبكات" أحمد فاخوري، فإن "البعض اقتنع بأن ماهر عاد ليستلم الحكم، بل هناك من نشر أخبارا بأن سقوط النظام كان خطة انقلابية منه على شقيقه بشار الأسد".

وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لانتشار عناصر جهاز الأمن العام في اللاذقية صرح مدير الأمن في محافظة اللاذقية بأن "بعض وسائل التواصل تناقلت معلومات كاذبة استغلها بعض العناصر الخارجين على القانون، لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية، ولكن محاولاتهم فشلت وأسفرت عن تحييد 3 من المهاجمين".

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وتجادل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقات كثيرة بشأن شائعة عودة ماهر رصدت بعضها الحلقة، فاستغربت نهى من انتشار الشائعة بقولها "معقول.. كيف يفضحون أنفسهم ويسهلون عملية التمشيط دون عناء، لهذه الدرجة معلومة بسيطة أيقظتهم هكذا".

وعلق محمود قائلا "كل الجرائم التي عملتها يا بشار شيء وشبيحتك شيء ثاني، لا نعرف ماذا نفعل لهم، نعفو عنهم، ولكن عندما تظهر إشاعة يثورون علينا، ونحبسهم يفضحنا المجتمع الدولي، نطعمهم إندومي يطلبوا المدد من إسرائيل".

وغرد محمد قائلا "مثل هذا الخبر انتشر والناس صدقوه، ولم يبق أحد لم يتحدث عنه، ووصل الخبر خارج سوريا، ووزارة الإعلام ساكتة!".

يذكر أن مكتب العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية قال في تصريح لوكالة سانا "منذ سقوط نظام الأسد المجرم ظهرت صفحات وهمية وذباب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على إثارة النعرات الطائفية ونشر الشائعات بهدف خلق الفوضى والتشويش الإعلامي".