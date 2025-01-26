تصريحات ترامب بشأن ترحيل الغزيين تشعل المنصات غضبا وريبة

تفاعل مغردون مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مقترحه لنقل سكان غزة إلى دول عربية مجاورة، في ثاني حديث له عن مستقبل القطاع منذ توليه الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وخلال حديث صحفي استمر 20 دقيقة من داخل طائرته الرئاسية "إير فورس وان" وصف ترامب قطاع غزة بأنه موقع "هدم" يموت فيه الناس، مقترحا التعاون مع دول عربية لبناء مساكن في مواقع مختلفة ونقل السكان إليها بشكل مؤقت أو طويل الأمد.

وأشار ترامب إلى اتصاله بالملك الأردني عبد الله الثاني، طالبا منه استقبال المزيد من الفلسطينيين نظرا لحالة "الفوضى الحقيقية" في غزة.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) حدوث المكالمة، دون الإشارة إلى مسألة نقل الفلسطينيين، علما بأن المملكة تستضيف حاليا أكثر من مليونين و400 ألف لاجئ فلسطيني مسجل، وفقا للأمم المتحدة.

ولم يقتصر مقترح ترامب على الأردن، إذ أعرب عن رغبته في أن "تستقبل مصر أشخاصا أيضا"، مؤكدا عزمه التحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن اليوم.

"الجهاد" تدين

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة، إذ رحب الوزير الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير بالمقترح، داعيا عبر منصة "إكس" إلى تنفيذ مقترح "قائد أكبر قوة في العالم" وتشجيع "الهجرة الطوعية".

في المقابل، أدانت حركة الجهاد الإسلامي المقترح، معتبرة إياه تشجيعا على "مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".

إعلان

وأبرزت حلقة 2025/1/26 من برنامج "شبكات" تغريدات بعض النشطاء الذين أجمعوا فيها على رفض مقترح ترامب نقل سكان غزة، وتباينت تحليلاتهم بشأن الأهداف الحقيقية وراء المقترح.

ووفقا لرأي الناشط عقيل ضيف الله، فإن المقترح امتداد لمحاولات فاشلة سابقة لترحيل أهل غزة، وغرد قائلا "عجزوا عن ترحيل أبناء غزة من ديارهم تحت القصف والقتل والدمار، ويعملون على إخراجهم بحجة إعادة الإعمار، إن خرجوا فلن يعودوا".

تجميد المساعدات

ويتفق المغرد سليمان عقيل مع تحليل ضيف الله، مستنكرا ادعاء ترامب الحرص على سكان غزة، وغرد متسائلا "ترامب الحنون الكيوت خايف على أهل غزة يشوفوها مدمرة، كسرت قلوبنا بحنيتك يا رجل، ما خفت على أهل غزة من أصوات القصف والطيران؟ ما سمحتوا للمرضى يخرجوا للعلاج وهلا بدكم تهجروهم برا أرضهم".

ومن زاوية أخرى، لفت الناشط علي مارد الأسدي إلى البعد السياسي للمقترح، وغرد قائلا "هذا يعني أن ترامب يلوح بقطع المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية عن مصر والأردن في حال عدم الاستجابة لطلبه".

أما المغرد ناصر يوسف فيربط المقترح بسيناريو أوسع يتضمن "اجتياح غزة، وستشتعل الحرب مجددا بعد تحرير أسرى الكيان لدى المقاومة"، وأكمل موضحا فكرته "سواء وافقت دول الجوار على طلب ترامب أو رفضت فإنه تحصيل حاصل".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قررت يوم الجمعة الماضي تجميد التمويل الجديد لجميع برامج المساعدات الأميركية تقريبا في مختلف أنحاء العالم، باستثناء السماح باستمرار برامج الغذاء الإنسانية والمساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر.

من جهة أخرى، أنهى ترامب الحظر الذي فرضه سلفه جو بايدن على إرسال قنابل إلى إسرائيل تزن ألفي رطل قادرة على اختراق طبقات سميكة من الخرسانة، وعندما سئل عن سبب رفع الحظر قال "لأنهم اشتروها".