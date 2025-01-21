كيف علق مغردون على حديث ترامب عن ساحل غزة المذهل وموقعها الرائع؟

تفاعل مغردون مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن غزة ووقف إطلاق النار فيها، إذ تحدث عن موقعها الرائع وساحلها المذهل، وأثار حديثه موجة تعليقات واسعة تباينت بين السخرية والغضب على منصات التواصل.

وخلال حديثه للصحفيين من المكتب البيضاوي أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في أول أيام ولايته الثانية، قال ترامب ردا على سؤال بشأن استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لست واثقا، هذه ليست حربنا، بل حربهم"، مشيرا إلى الوضع المأساوي في القطاع، ووصفه بأنه "موقع هدم ضخم".

وأضاف أن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم بطريقة مختلفة، مؤكدا أنه "يمكن القيام ببعض الأمور الجميلة هناك"، واصفا الساحل بأنه مذهل، والموقع رائع.

وأشار ترامب أيضا إلى إمكانية مساهمة إدارته في إعادة إعمار القطاع، مما اعتبره البعض محاولة لإعادة تسليط الضوء على ثروات غزة ومواردها الطبيعية.

وربط مغردون بين تصريحاته وبين تصريحات سابقة لصهره جاريد كوشنر الذي تحدث عن ثروات غزة البحرية، واقترح نقل سكانها إلى الصحراء لتسهيل عمليات الاحتلال الإسرائيلي.

تعليقات غاضبة وساخرة

ورصد برنامج شبكات (2025/1/21) جانبا من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، فعلقت مروة أحمد قائلة "هو الصراحة يلي فيه بتميزه، حكى عن سبب حربهم على غزة، الموقع الخيالي والطقس والبحر، يعني ما بحب يكذب، بدهم غزة بس باءت محاولتهم بالفشل".

أما علي فكتب بتحدٍ "شو رأيك تترك غزة وأرضها وشاطئها وبحرها لأهل غزة يعمروها وتخليك في حرائق لوس أنجلوس ومشاكل بلدك".

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من جهته، أشار معاذ متوكل إلى الأبعاد الاقتصادية لتصريحات ترامب، وكتب "قال إن القطاع له شاطئ رائع وأماكن جيدة على البحر"، في إشارة إلى تغيير هوية القطاع بإقامة شركات وفنادق إسرائيلية، مشددا على أن غزة تعوم فوق بحر من النفط، وهو مطمع للكيان منذ عقود.

وفي سياق مختلف، كتبت ريهام حمود تعليقا مليئا بالأسى "منظر غزة بيوجع القلب، غزة بحاجة لإعادة الإعمار، غزة وأهلها بحاجة للحياة، لأن يعيشوا بسلام مثل بقية شعوب الأرض، الخراب اللي في الأرض بينسيك فرحة وقف إطلاق النار".

ووفقا لتقارير أممية، فإن أكثر من 50 مليون طن من الركام الناتج عن الحرب تحتاج إلى 21 عاما لإزالتها، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.2 مليار دولار.

أما إعادة بناء ما دمرته الحرب فتتطلب نحو 40 مليار دولار، وستستغرق عملية إعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة نحو 80 عاما، مما يعكس حجم الدمار الذي تحدث عنه ترامب بشكل غير مباشر.