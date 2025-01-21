حركات إيلون ماسك وقبّعة ميلانيا بحفل تنصيب ترامب تثير سخرية المغردين

شهد حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين لقطات مثيرة وإطلالات غريبة لبعض الحضور، مما أثار سخرية كل من تابع الحفل، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبأسلوبه الفريد تحدث ترامب في خطابه -الذي استمر نصف ساعة- عن الوعود والعهود للسنوات التي سيقضيها في منصبه، والإجراءات التنفيذية التي يعتزم اتخاذها قريبا، وكان الجمهور متحمسا للخطاب، ولكن أحدهم كان أكثر تحمسا من غيره.

وخلال حفل تنصيب ترامب رصد المتابعون لقطات لافتة، منها حركات غريبة للملياردير إيلون ماسك، خاصة عندما تحدث ترامب عن وصول أميركا إلى المريخ، إذ وصف بعض المغردين حركات ماسك بأنها حركات طفل في الخامسة من عمره فرح بلعبة حصل عليها.

أما بارون ترامب الابن الأصغر للرئيس المنتخب فقد بدا عليه الضجر أثناء الحفل.

ومن بين الحضور كذلك الذين أثاروا الجدل السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، إذ ارتدى "هودي" أسود و"شورت" وحذاء رياضيا للحفل، في حين ارتدى كل الحضور لباسا رسميا.

كما أثارت ملابس ميلانيا (زوجة ترامب) تعلقيات الحضور، خاصة قبعتها الصوفية التي تشبه طراز قبعات القوارب.

وبدت ميلانيا ترامب أنيقة، لكن القبعة العجيبة التي ارتدتها جذبت الاهتمام، إذ لم يستطع أحد أن يرى عينيها، حتى أن زوجها ألقى النكات على قبعتها، وقال إنه عند ركوبه المروحية هو وزوجته كادت تطير مع الريح بسبب قبعتها.

كما لم يتمكن ترامب من تقبيل خد زوجته خلال حفل تنصيبه بسبب القبعة التي كانت فوق رأسها.

إعلان

مليارديرات أميركا

وسخر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات كثيرة من اللقطات والإطلالات الغريبة التي شهدها حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، ورصدت بعضها حلقة (2025/1/21) من برنامج "شبكات".

وركز روبرت في تغريدته على حركات إيلون ماسك بقوله "دعكم من الحفل بأكمله وركزوا مع إيلون ماسك، حركاته ونظراته من أغرب ما رأيت، يبدو كطفل في الخامسة من عمره فرحا بلعبة جديدة".

وكتب جون أن "البرد القارس غيّر مكان حفل التنصيب إلى الداخل بدل الخارج، لسخرية القدر ترامب يريد كندا، هل ستتحمل بردها يا دون؟".

أما آية علي فلفت انتباهها مظهر زوجة ترامب، فغردت تقول "تقريبا ميلانيا ترامب زنقت نفسها في تفصيل طقم التنصيب، وتفاجأت بأن الطاقية ظهرت تشبه الطبق الطائر".

وقال جيمس "قلنا كثيرا إن فوز ترامب سيكون لمصلحة الأغنياء ولما تفهموا جيدا، ربما اقتنعتم بعد أن رأيتم كل مليارديرات أميركا في حفل تنصيبه؟".

يذكر أن ترامب -وكما وعد قبل أدائه اليمين- وقّع سلسلة من الأوامر التنفيذية أمام مناصريه، ثم وزع الأقلام على الحضور ورماها لهم، والتقطها الموجودون.

وحسب ما أورد برنامج "شبكات"، فإن القلم الذي يستخدمه ترامب في توقيعه هو في الحقيقة رخيص الثمن، وكان ترامب اتصل بالشركة المنتجة خصيصا لتصدر نسخة خاصة به تحمل توقيعه وأرادها باللون الأسود، وقال لهم بالحرف "اجعلوا القلم يبدو غاليا".