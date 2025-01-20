المنصات: كشف إمبراطورية مخدرات الأسد يستوجب دعما دوليا لـ"سوريا الجديدة"

آثار ما كشفته الإدارة السورية الجديدة من ضبط مستودعات ضخمة للمخدرات في سوريا، بعد هروب بشار الأسد الذي عرف باعتماده على تجارة المخدرات في تعزيز ثروته، تفاعلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن اكتشاف عدة معامل وأوكار لصناعة المخدرات، معظمها كان تحت سيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن شحنات الكبتاغون المضبوطة تعود ملكيتها للهارب ماهر الأسد، وكانت مجهزة للتصدير عبر مرفأ اللاذقية إلى دول عربية وغربية.

وخلال 24 ساعة فقط، تم ضبط مستودعيْن في مدينة اللاذقية، الأول يحتوي على أكثر من 100 مليون حبة كبتاغون، والثاني يضم 60 مليون حبة.

وبحساب بسيط، فإن القيمة السوقية لهذه الكمية في أوروبا، حيث تباع الحبة بـ10 دولارات، تصل إلى 1.5 مليار دولار.

واللافت في العملية أن المخدرات كانت مخبأة بطرق مبتكرة داخل ألعاب الأطفال والحقائب المدرسية والأدوات المنزلية، في محاولة للتمويه على التهريب، وتؤكد هذه الاكتشافات حجم تورط النظام السابق في تجارة المخدرات العالمية.

واستعرضت حلقة (2025/1/20) من برنامج "شبكات" تغريدات بعض المستخدمين التي أجمعت على ضرورة دعم الحكومة السورية الجديدة في حربها على المخدرات، معتبرين أن نظام الأسد كان يشكل خطرا على المجتمع المحلي والدولي من خلال تجارة المخدرات.

وبحسب وجهة نظره، يرى المغرد حمود أحمد أن واجب المجتمع الدولي أن يدعم الحكومة الجديدة في سوريا، وغرد "لو المجتمع الدولي صادق فعلا في دعم حقوق الإنسان، لازم (لابد أن) يدعم الحكومة الجديدة، عالأقل (على الأقل) بسبب هاد (هذا) الإنجاز: توقيف أكبر مصدر للمخدرات في العالم".

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وفي السياق نفسه، وصف الناشط مهند ياسر نظام الأسد بأنه "أكثر نظام مجرم وفاسد وكان خطيرا على العالم بأجمعه".

في حين علق المغرد أكرم بسخرية "يا جماعة كان عنا (عندنا) رئيس مافيا اختصاص تجارة مخدرات وأعضاء وآثار".

أما المغرد علي رجو فطالب السلطات الجديدة باتخاذ إجراءات صارمة، وقال "نطالب وزارة الداخلية والدفاع باعتقال تجار المخدرات والمجرمين والعابثين بأمن الوطن والمواطن، وإنزال أشد العقوبات بهم، نريد العيش بأمان".

من جهتها، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية إتلاف المواد المخدرة التي تم ضبطها في مقرات الفرقة الرابعة ضمن جهود مكافحة آفة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.