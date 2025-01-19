مشاعر الأمل والألم تجتاح المنصات مع قرب عودة النازحين في غزة

تفاعل مغردون مع الصور والفيديوهات المؤلمة التي وثقت عودة الكثير من النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكنهم في قطاع غزة فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأظهرت المقاطع المتداولة حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمناطق السكنية، خاصة في مخيم جباليا الذي بدت مشاهده مرعبة.

ووفقا للاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال، فإن آلية عودة النازحين تختلف حسب اتجاه الحركة، فبينما يستطيع نازحو شمال القطاع العودة من مدينة غزة دون عوائق وكذلك التوجه إلى مدينة رفح فإن العودة من جنوب القطاع إلى شماله تخضع لشروط محددة.

ويتعين على الراغبين في العودة الانتظار حتى اليوم السابع من سريان الاتفاق، مع اشتراط عدم حمل السلاح والالتزام بالمرور عبر شارع الرشيد، كما سيتم فحص المركبات من قبل شركة خاصة قبل السماح بعودتها.

وفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه من العودة قبل اليوم السابع من وقف إطلاق النار حرصا على سلامتهم، كما شدد على ضرورة تجنب الاقتراب من منطقة نتساريم أو دوار الكويت على شارع صلاح الدين.

وبحسب الجدول الزمني المتفق عليه، سيتم فتح ممر شارع صلاح الدين في اليوم الـ22 من بدء سريان الاتفاق، مما سيسمح بعودة النازحين في الاتجاهين شمالا وجنوبا، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم ودوار الكويت.

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من جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة حذر فيها الفلسطينيين من الاقتراب من مناطق انتشار قواته، مؤكدا عبر متحدثه الرسمي أن قواته ستبقى منتشرة في مناطق محددة من القطاع، محذرا من أن الاقتراب من هذه القوات سيعرّض حياة المدنيين للخطر.

وضع كارثي

وأبرزت حلقة 2025/1/19 من برنامج "شبكات" آراء مغردين متباينة بشأن عودة النازحين إلى مناطقهم في قطاع غزة، إذ أشار بعضهم إلى أن هذه العودة تحمل في طياتها مشاعر متناقضة من الحزن والأمل، في حين لفت آخرون إلى واقع وصفوه بالكارثي على كافة المستويات.

وفي تقييم للوضع الميداني، يشير المغرد يحيى إلى أن العائدين سيواجهون مدن أشباح، وغرد يقول "في حال عودة النازحين إلى ديارهم في مدينة غزة وشمالها فالواقع كارثي على كافة الصعد، فلا بيوت ولا بنية تحتية ولا مساحات وأراض فارغة لتتسع لكل هذه العائلات".

وفي السياق نفسه، عبرت الناشطة كلثوم عن مشاعر مختلطة تجاه هذه العودة، وكتبت تقول "خوف من الأخبار والصور الآتية مع عودة النازحين للشمال، حزن أبدي على الفقدان، راحة على مرور النهار والليل بلا زنانة ولا تساؤل من عليه الدور ليرحل ويهدم، سرور لبساطة فرحة الصابرين، ماذا بعد؟ السؤال الذي يجب ألا يُنسى".

ومن زاوية أخرى، أشاد صاحب الحساب عامر بصمود النازحين الأسطوري، وغرد يقول "عودة النازحين بعد أكثر من 15 شهرا من الصبر والصمود الأسطوري وبعد الجوع والحرمان وبعدما ذاقوا الحر الشديد والبرد القارس يعودون إلى بيوتهم وأماكن سكناهم"، وأكمل موضحا فكرته "مثل هؤلاء لن يرهبهم بعد اليوم أحد".

من جهته، عبر المغرد محمد عن وجهة نظر مستقبلية متفائلة، وغرد "سيدرك الإسرائيلي أنه مستحيل يستمر في احتلال فلسطين فهو راحل لا محالة، ومسألة بقائه مجرد وقت فقط"، وواصل مشيرا إلى أنه "قتل الكثير والكثير، وهدمت معظم المباني هنا وهناك، لكنهم عادوا بكل عز وفخر، وجاهزون للإعمار".

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من ناحيته، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن نشر آلاف من قوات الشرطة لحفظ الأمن بالقطاع، وقال "ندعو إلى الابتعاد عن المناطق المدمرة، وتجنب المنازل المقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة، والابتعاد عن الصواريخ والأجسام المشبوهة".