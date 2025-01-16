إسرائيل تكثف غاراتها على غزة قبيل وقف الحرب.. ونشطاء: "دليل على الغل"

لم تدم فرحة الغزيين طويلا بالإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مساء أمس الأربعاء، حيث كثف الاحتلال غاراته على عدد من مناطق القطاع فقتل أكثر من 70 مدنيا وأصاب ما يزيد على 200 آخرين.

وبعد الإعلان عن الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، كثفت إسرائيل غاراتها على شمال وجنوب ووسط القطاع، مخلفة 71 شهيدا في مدينة غزة وحدها، بينهم نساء وأطفال.

وصباح اليوم الخميس، نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إن مسلحين من غزة أطلقوا صاروخا على إسرائيل، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

كما نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها توثق استهداف جنود الاحتلال وآلياتهم في محور نتساريم، بالاشتراك مع كتائب الشهيد عمر القاسم.

إمعان في القتل

ووفقا لحلقة 2025/01/16 من برنامج "شبكات"، فقد تفاعلت مواقع التواصل بقوة مع هذا التصعيد الإسرائيلي، حيث يرى نشطاء أنه محاولة للإمعان بقتل المدنيين.

فقد كتب أحمد سلمان "الجيش الإسرائيلي يُثخن في استهداف الفلسطينيين حتى اللحظات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فهو يستغل الصمت العالمي المتبقي لتكثيف جرائمه".

كما كتب نادر "عدو مجرم نازي يواصل القتل والإبادة بحق المدنيين حتى الثواني الأخيرة"، بينما قال نور الدين "قصف العدو الصهيوني لغزة الآن ما هو إلا غل وشعور بالهزيمة".

وأضاف "العدو لم يحقق أي من الأهداف المزعومة من هذه الحرب سوى الهدم والتدمير وقتل الأطفال، رؤية الصهاينة لشعب غزة وهو سعيد باتفاق وقف إطلاق النار أصاب العدو بالجنون".

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أما زيد، فكتب "إن شاء الله يتم الاتفاق على خير حتى النهاية تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ولكن تنفيذ الاتفاق مرهون بالتزام الصهاينة الذين لا عهد لهم".

ودأبت إسرائيل على تكثيف غاراتها على المدنيين قبيل بدء تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شنت ما لا يقل عن 10 غارات على وسط وجنوب العاصمة اللبنانية بيروت قبيل إعلان وقف إطلاق النار بينها وبين حزب الله.

وآنذاك، وصفت وكالة رويترز هذه الغارات بأنها الأشد كثافة خلال شهرين من الحرب بين إسرائيل والحزب.