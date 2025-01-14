ارتياح وتفاؤل على المنصات بعد اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية

عبّر مغردون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لاختيار نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة، وقالوا إن الرجل بالكفاءة التي يملكها بإمكانه إنقاذ لبنان من مشاكله.

فبعد أيام قليلة من انتخاب البرلمان اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية في لبنان تمت أمس الاثنين تسمية القاضي نواف سلام (71 عاما) رئيسا للحكومة، وهو قانوني ودبلوماسي مخضرم ويجمع بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية، وانتخب العام الماضي رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

وحصل سلام على 84 صوتا في الاستشارات النيابية مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبق نجيب ميقاتي، في حين لم يسمِّ 35 عضوا أي مرشح للرئاسة.

ولم يصوت الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل لانتخاب رئيس الحكومة، ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله "ليس هذا ما اتفقنا عليه، ونرفض التسليم بالأمر الواقع".

وبحسب ما ورد في حلقة (2025/1/14) من برنامج "شبكات"، فإن الثنائي الشيعي أمامهما خياران: الانضمام إلى ركب المؤيدين لرئيس الحكومة المنتخب سلام ولو من دون تسميته، أو التوجه إلى المعارضة وعدم ترشيح أي من الوجوه المحسوبة على الثنائي للحكومة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رحب مغردون باختيار سلام على رأس الحكومة، فقد عبّر طه عن ارتياحه لانتخاب نواف بقوله "أنا كلبناني لحد الآن مبسوط ومتفائل بالذي يحدث في السياسة من انتخاب وتعيين، وأفضل شيء يعمله نواف سلام هو أن يشكل حكومة تنقذ البلد من خارج الأحزاب السياسية جميعها، يعني ناس تفهم ولديها خبرة ومن كل الطوائف".

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وفي السياق نفسه، جاءت تغريدة أنطون "تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية، شخصية أثبتت كفاءتها في أرقى المجالات السياسية والقضائية، لبنان الغد على موعد جميل".

وجاء في حساب حكام "تهانينا للبنان تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، إنها فرصة إضافية تتكامل مع انتخاب الرئيس، أملنا كبير أن تنضوي كافة القوى تحت سقف الشرعية المعنية بحماية الجميع".

في المقابل، يرى أحمد أن "المشكلة ليست بشخص نواف سلام، المشكلة التي حصلت أن الثنائي (حزب الله وحركة أمل) عمل تفاهمات، وعلى أساسها تم انتخاب جوزيف عون، وبعدها تم الانقلاب على الثنائي بخصوص هذه التفاهمات".

يذكر أن لبنانيين نزلوا إلى شوارع بيروت ليعبروا عن فرحتهم باختيار سلام رئيسا للحكومة.