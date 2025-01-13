الاشتباكات حول سد تشرين بسوريا تثير انقساما فكيف علق مغردون؟

تفاعل مغردون مع التصعيد العسكري بين قوات الجيش الوطني السوري التابعة لإدارة العمليات العسكرية السورية وما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي، والقريبة من الحدود التركية.

وزادت هذه الاشتباكات مخاوف السكان المحليين من استهداف سد تشرين الواقع على نهر الفرات، والذي يغذي محافظتي حلب والرقة بالمياه والكهرباء.

وحذرت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) من أن أي استهداف للسد يمكن أن يؤدي إلى "عواقب كارثية من الخسائر البشرية الكبيرة وتدمير البنية التحتية، فضلا عن الأضرار البيئية الشديدة".

وأسفرت العمليات العسكرية عن مقتل 7 عناصر من "قسد" خلال معارك أمس الأحد، وتدمير عدد من العربات العسكرية والأسلحة التابعة للجيش الوطني السوري.

كذلك، قالت قوات قسد إنها قتلت 23 عنصرا من قوات الجيش الوطني السوري، وتسببت بجرح 7 آخرين في حصيلة أولية للمعارك.

آراء متباينة

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/1/13) جانبا من تعليقات وآراء نشطاء ومغردين بشأن الاشتباكات الدائرة في محيط منبج، فشددت سارة في تغريدتها على ضرورة اندماج قوات قسد ضمن الجيش السوري الجديد، وقالت "يجب على الأكراد الانخراط ضمن مكونات الشعب السوري تحت راية الحكومة السورية الجديدة".

وأضافت "لنتوحد ولنعش شعبا واحدا، ولينسوا موضوع الثأر من النظام المجرم من خلال الشعب الذي لا حول له ولا قوة".

وسلط حسين الضوء على دعم الولايات المتحدة "قوات سوريا الديمقراطية"، وقال إنه "قرار سياسي، إذا رفعت أميركا يدها عنهم فكل الحسابات العسكرية لا داعي لها".

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وتطرق زين العابدين إلى خطورة الاشتباكات، إذ قال "كارثة إنسانية تهدد سكان قريتين صغيرتين جنوبي سد تشرين، وهما خربة الزمالة وشاش البوبنا اللتان تقعان ضمن خط جبهة مشتعلة، ويوجد فيهما ما يقارب 250 مدنيا".

وأضاف "هناك عوائل لا تستطيع النزوح بسبب كثافة الألغام التي زرعتها مليشيا قسد".

بدوره، طرح راشد أبو حرب تساؤلات عدة مفادها "لماذا ينقاد السوريون لتنفيذ خطط تركيا ضد الأكراد في سوريا؟ ألا يجب على السوريين بكافة أطيافهم أن يتعايشوا في بلد واحد بدون الالتفات للمخططات الخارجية؟".

يذكر أن تركيا هددت مرارا من احتمالية شنها عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد "قوات سورية الديمقراطية".