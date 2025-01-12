إعلان حوثي باستهداف "هاري ترومان" يثير انقساما بالمنصات

أثار إعلان جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) عن استهداف حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس هاري ترومان” وقطع بحرية مرافقة لها في البحر الأحمر، تفاعلاً واسعًا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الجماعة، في بيان لها مساء أمس السبت، نجاح العملية في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أنها أجبرت حاملة الطائرات على الانسحاب إلى أقصى شمال البحر الأحمر، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأميركي حتى الآن على هذا الإعلان.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان الجماعة تعرض مناطق متعددة في اليمن لما وصفته بـ"العدوان البريطاني الإسرائيلي الأميركي"، وبحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة، فقد أسفرت الغارات عن سقوط قتيل و9 جرحى.

وأفادت المصادر الإعلامية التابعة للجماعة بأن الغارات استهدفت عدة مواقع، بينها محيط ميدان السبعين ومحطة حزيز للكهرباء في صنعاء، إضافة إلى ميناءي رأس عيسى والصليف في محافظة الحُديدة.

وفي ظل تضارب الروايات حول طبيعة العمليات العسكرية، نقل الإعلام الإسرائيلي أن الهجوم كان مشتركا، في حين أكد الجانب الأميركي أنه كان منسقا وليس مشتركا.

وأبرزت حلقة 2025/1/12 من برنامج "شبكات" تباين آراء المغردين بين من ذهبوا إلى تمجيد قدرات الجيش اليمني، وآخرين شككوا في صدق إعلان الحوثيين باستهداف المدمرة الأميركية.

ووفقا للمغرد أكرم فإن الجيش اليمني يكتب التاريخ، وغرد يقول: "سيكتب التاريخ بمداد من نور كيف انتصر اليمن في معارك بحرية كبرى على تحالفات كبرى، وكيف حولت البحار لحرم محرم لقوى الظلام وسفنها، وكيف أصبحت اليمن وضرباتها الصاروخية مصدر خوف ورعب لإسرائيل".

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مواصلة الرد

وأيده في الرأي الناشط مجدس الذي كتب يقول: "لقد رسمت القوات المسلحة اليمنية خلال عام كامل من الحرب مع أميركا، مستقبل العالم برمته، وليس مستقبل البحرية الأميركية وحسب".

ومن ناحية أخرى، شكّك صاحب الحساب بريس في الإعلان اليمني، مشيرا إلى عدم دقة الجيش في الاستهداف مقابل القصف الأميركي وكتب: "الحوثي يستهدف ولا يهدّف وأميركا تفصل الأهداف تفصيلا".

ودعم الناشط ماجد رأي بريس في التشكيك بقوله: "لم تبق حاملة طائرات أميركية، إلا وأطلق عليها الحوثي صواريخه ومسيّراته، ولكن يبدو أن هذه الصواريخ والمسيّرات لم تصب أهدافها، وإلا لما كان لدى أميركا أي حاملة طائرات".

ومن جهته، توعد مستشار وزير الإعلام في حكومة أنصار الله توفيق الحميري بمواصلة الرد على "العدوان"، وبأن الرد سيطال أهدافا أميركية وبريطانية وإسرائيلية غير مسبوقة.

بينما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين بقوله "يد إسرائيل الطولى ستعثر عليكم في كل مكان، آلاف الحوثيين الذين كانوا يشاركون في مظاهرة كراهية ضد إسرائيل سمعوا من قرب قوة مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي"، وأضاف "ميناء الحديدة معطل وميناء رأس عيسى يشتعل، والرسالة واضحة، من يهاجم إسرائيل سوف يهاجم أضعافا".

ويأتي هذا التطور عشية ذكرى مرور عام على الهجمات التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد أنصار الله بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، وقدرت جماعة أنصار الله، قبل نحو أسبوع، أن اليمن تعرض لنحو 931 غارة وقصفا بحريا.