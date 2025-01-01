السوريون يحيون أول عيد ميلاد بعد سقوط الأسد.. ومغردون يعلقون

للمرة الأولى منذ عام 1971، أحيا السوريون رأس السنة الميلادية دون حكم عائلة الأسد، وقد غصت ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق بمظاهر الفرح، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وقبل ساعات من استقبال العام الجديد، التقى رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع وفودا من كبار مطارنة الطوائف المسيحية وطمأنهم بأن المسيحيين سيكونون آمنين في سوريا الجديدة.

وقد أكد الأرشمندريت أنطون مصلح -النائب البطريركي العام لأبرشية دمشق الذي حضر الاجتماع مع الشرع- لحلقة الأربعاء 1/01/2025 من برنامج "شبكات"، أن كل من حضروا الاجتماع أعربوا عن تطلعهم لمستقبل مشرق ولدستور حضاري يلبي طموحات الجميع.

وقد علق مغردون سوريون على استقبال أول عام لهم من دون بشار الأسد، حيث كتب حساب يدعى "سيريان بير": خطوة مهمة لنزع العقلية الطائفية يلي (التي) زرعها النظام البائد بين الشعب السوري"، مضيفا "يجب عمل نفس الاجتماع مع جميع الطوائف وخاصة العلويين يلي (الذين) يتم تخويفهم باستمرار".

أين أصحاب الأقليات

أما علي، فكتب: "اليوم سوريا حرة بدون عائلة الأسد وعصابته المجرمين.. نحتفل لأول مرة بعد 50 عاما من الظلم والتسلط على رقاب الشعب السوري المكلوم"، مضيفا: "الآن تنفسنا الحرية من الظالم بشار ومن السجون والمعتقلات والمسالخ البشرية".

كما كتب خالد الفيومي: "سوريا 2025 سوريا السلام والتقدم، سوريا بلا إرهاب ولا دكتاتورية، بلا تهجير ولا لاجئين"، مضيفا "لا للهجرة بسبب الخوف من الالتحاق بالجيش، لا للخوف من ضابط المخابرات وفروعها وسجونها".

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وأخيرا، كتب عبد الناصر: "أين هم أصحاب حقوق الأقليات ليعطونا رأيهم؟ لماذا بلعوا ألسنتهم أم أن ذلك غير كاف وغير مطمئن برأيهم؟".

ووفقا لبيانات العام 2011، يبلغ عدد المسيحيين في سوريا 2,2 مليون مسيحي، وقد تضاءل هذا العدد إلى نحو 579 ألفا فقط ما زالوا داخل البلاد حسب إحصاء لمنظمة "الأبواب المفتوحة" الأميركية المعنية بشؤون المسيحيين حول العالم.