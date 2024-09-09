"أنا كالقيامة ذات يوم آت".. المنصات تشيد بعرض المقاومة العسكري في جنين

تفاعلت المنصات الاجتماعية بشكل كبير مع العرض العسكري الذي نظمته كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين فقط من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين.

وجاء هذا العرض عقب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت 10 أيام، وأسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا وخلفت دمارًا كبيرًا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وشارك في العرض العسكري الذي جاب شوارع المخيم وأحياءه العشرات من مقاتلي كتيبة جنين، وعقب انتهاء العرض، شارك المقاومون في بيت عزاء أقيم لشهداء المخيم خلال العملية العسكرية الإسرائيلية، وذلك في باحة نادي جنين بحضور أهالي المخيم وذوي الشهداء.

وخلال العرض، صرح أحد مقاتلي كتيبة جنين قائلًا "كتيبة جنين بخير، وادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة جيشه بالقضاء على الكتيبة كاذبة وباطلة، وهي محاولة لخداع الرأي العام الإسرائيلي"، ويعكس هذا التصريح تحدي المقاومة الفلسطينية للرواية الإسرائيلية حول نتائج العملية العسكرية.

واستعرضت حلقة 9-9-2024 من برنامج "شبكات" أبرز تعليقات النشطاء التي عبروا فيها عن دعمهم وإعجابهم بصمود المقاومة في وجه العمليات العسكرية الإسرائيلية.

حيث أشاد المغرد صالح عبد الله بالمقاومة مستحضرًا الشعر والأدب لوصف المشهد وغرد قائلًا "هذا العرض العسكري والظهور المفاجئ لرجال كتيبة جنين يذكرني بما قاله الشاعر "أتظن أنـك قد طمست هويتي.. ومحوت تاريخي ومعتقداتي.. عبثًا تحاول لا فناء لثائر.. أنا كالقيامة ذات يوم آتِ".

غضب بإسرائيل

واتفقت صاحبة الحساب نور مع عبد الله حول إعجابه بالمقاومة وأكدت على رأيه بقولها "بعد كل عملية عسكرية يخرج أبطال جنين في عرض عسكري لتكريم الشهداء كما يجب ولهزيمة العدو نفسيا، كل مقاوم منهم خسر صديقا أو قريبا أو بيتا أو أكثر، لكنه يخرج رافعا سلاحه ليكمل درب من سبقوه من الشهداء".

وأضاف أبو السكَّر تعليقا يشيد بصمود المقاومة واستعان فيه بالشعر ليؤكد على استمرارية المقاومة في جنين وقال "هذا المخيم مهما حصل سيبقى ينجب مقاتلين، فالعنقاء تأبى أن تُصادا فعاند من تطيق له عنادا".

وأيد الناشط خالد رأي من سبقوه وأكد على استمرارية المقاومة رغم الخسائر، وغرد يقول "رغم المكائد واستشهاد المقاتلين والقادة، جنين ما زالت على الدرب، جنين ما زالت صادمة وستبقى".

أما المغرد ياسين عز الدين فقد ركز في تعليقه على ما اعتبره فشلًا للعملية العسكرية الإسرائيلية، قائلًا "هذا العرض يُظهر الفشل الذريع لعملية جيش الاحتلال (المخيمات الصيفية) اللي طلعت فشنك كبير".

وعلى الجانب الآخر، أثار ظهور كتيبة جنين في عرضها العسكري غضبًا في إسرائيل، فقد نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقريرها "ظهر في العرض العسكري عدد كبير من المسلحين، فاق العروض السابقة، وهذا دليل على أن الكتائب الإرهابية تمكنت من تجديد صفوفها في وقت قصير".

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تعليقهم على العرض العسكري بالقول "العملية العسكرية لم تنتهِ بعد في جنين، وسنعود للقضاء على الإرهاب هناك".