مغردون: هل اغتيل نصر الله بقنابل أميركية أم بسبب ثغرات أمنية؟

تفاعل مغردون مع استخدام سرب الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت مقر حزب الله ونفذت عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لقنابل أميركية خارقة للتحصينات.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد أسقطت المقاتلات الإسرائيلية التابعة للسرب "69"، 85 قنبلة خارقة للتحصينات لاغتيال نصر الله، وقالت إنها كانت قنابل من طراز "إم كيه 84″، وإنها أميركية الصنع، وتزن الواحدةُ منها طنا تقريبا.

كما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعَ فيديو للحظة تجهيزِ وإقلاعِ عدد من طائراتهِ الحربية، والتي نفذت عمليةَ الاغتيالِ يوم الجمعة الماضي، بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية من بيروت.

وتباينت آراء النشطاء على المنصات حول الموضوع حيث أشار بعضهم إلى أن خللا أمنيا هو السبب الرئيس في اغتيال نصر الله، بينما أشار آخرون إلى أن الدعم الأميركي المستمر هو سبب التفوق الإسرائيلي، وأبرزت حلقة 30-9-2024 من برنامج "شبكات" بعضا من هذه التغريدات.

وبحسب المغرد عبد اللطيف فإن اغتيال نصر الله يعود إلى خلل أمني عميق وكتب يقول: "لا سرب ولا اثنين، سبب مقتل حسن نصر الله لا يعود لتفوق جيش العدو بقدر ما يعود لحالة الاختراق التي مست معظم مفاصل التنظيم".

فشل نتنياهو بغزة

بينما لفتت صاحبة الحساب يارا إلى أن الدعم الأميركي هو الذي يمنح تل أبيب اليد الطولى وقالت: "مهما بلغت إسرائيل من تطور فلن تستطيع فعل أي شيء بدون الذكاء والدهاء الأميركي العسكري وهو ما جعلها ترمي قنابل بهذا الثقل".

بينما أشارت ليا أحمد من زاوية أخرى إلى مهارة الطيارين الذين نفذوا العملية رغم أنهم من جنود الاحتياط وغردت قائلة: "تخيلوا إنو كل هالطيارين هم من جنود الاحتياط الي ممكن عنجد يكونوا نسيانين كتير أمور تقنية، فما بالك لو كانوا طيارين على رأس عملهم شو حيكون الفرق؟".

ومن ناحيته أكد الناشط أبو خالد أن الاحتلال هزم في غزة وكتب يقول: "أين هذه القوة الصهيونية التي يتحدث نتنياهو عنها في غزة؟!! لقد فشلت إسرائيل بسبب تماسك حماس".

يذكر أن الطيار الإسرائيلي رون آراد كان من طياري هذا السرب، ففي عام 1986، كانت 4 طائراتٍ من السرب في مهمة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وحينَها سقطت طائرتُهُ إثر انفجار قذيفة بالقرب منها، فقفز ووقع في الأسر لدى حركة أمل اللبنانية، وما زال مصيره مجهولًا حتى اليوم.