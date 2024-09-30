المنصات تدين الهجمات الإسرائيلية على اليمن وتؤكد على دعم فلسطين

أثار إعلان الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاتهِ هاجمت ما سماه أهدافا عسكرية في اليمن، واستهدف محطاتِ توليدِ الطاقة، وميناءٍ بحري بالإضافة إلى الإمدادات العسكرية والنفط، تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لوسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناءَ الحديدة، كما استهدفت خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، الذي يعد خزانا عائما مؤهلا لتحميل وشحنِ السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، إضافة إلى محطتي الحالي ورأس كثيب للكهرباء بمدينة الحديدة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله، أن القصف الإسرائيلي خلفَ في حصيلةٍ أولية 4 قتلى، وإصابة نحو 40 بجراح.

واستعرضت حلقة 30-9-2024 من برنامج "شبكات" تغريدات بعض النشطاء الذين عبروا عن وقفة جماعية صلبة ضد الهجمات الإسرائيلية، واستمرار دعم القضية الفلسطينية مهما كانت التكلفة.

وعبر المغرد جلال الدين عن موقف متحدٍ في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، وكتب قائلا: "هذا لن يزيدنا إلا عزما وإصرارا على إكمال الطريق الذي بدأناه والذي سيقودنا حتما إلى النصر".

وفي السياق ذاته، أكد الناشط ياسر على استمرار دعم القضية الفلسطينية مهما كانت التكلفة، وقال: "لن نتوقف عن نصرة فلسطين مهما بلغ الثمن والتحديات، وضرباتهم فاشلة ولن تؤثر مهما كان حجم التحديات".

وفي المقابل، انتقد مغرد يصف نفسه بـ"محايد" عدم الرد العسكري على الهجمات الإسرائيلية، متسائلا: "إسرائيل اليوم قامت بقصف الحديدة ومينائها ولم تطلق القوة الصاروخية حتى طماشة (ألعاب نارية) على طائرات العدوان؟! تستدعي إسرائيل لقصف بلادنا وأنت مش قادر تطلق طلقة؟".

ومن زاوية أخرى، سلط الناشط محمد المنصوري الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية اليمنية، مؤكدا أن "ميناء الحديدة والبنية التحتية اليمنية ملك من أملاك الشعب اليمني وليس ملكا للحوثي"، ودعا إسرائيل للتوقف عن ضرب الموانئ اليمنية، مشددا على أنه "لا يمكن السكوت عن تدمير الشعب اليمني".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال: "عاد الجيش ووجه ضربةً لأعدائِنا في اليمن مرةً أخرى، الكل يرى المدى، والكل يرى النار فوق الأهداف، والكل يرى الثمن الذي يدفعه من يهاجمنا".

ومن جهته قال الناطق باسم جماعة أنصار الله محمد عبدالسلام: "عدوان إسرائيلي جديد على منشآتِ مدنية في الحديدة في محاولةٍ لكسر قرار اليمن بمساندة غزة، إن العدوان الصهيوني المدعوم أميركيا مدان ومستنكر ومرفوض، ولا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني".