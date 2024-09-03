مغردون إسرائيليون: نتنياهو فتح علينا أبواب جهنم ونهايته قريبة

يتهم مسؤولون إسرائيليون بارزون وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل التوصل إلى صفقة تبادل، وبوضع العراقيل لمنع التوصل إلى أي اتفاق.

وأمس الاثنين، خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة بتل أبيب والقدس المحتلة ومناطق أخرى للضغط على الحكومة، وللمطالبة بإبرام اتفاق لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

ورغم تلك المظاهرات، بقي نتنياهو ثابتا على موقفه، وأصّر على بقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا، الذي يصفه بأنه "أنبوب أكسجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "، ويؤكد أن "تحقيق أهداف الحرب يمر من هذا المحور".

وردت وزارة الخارجية المصرية على مزاعم نتنياهو، وقالت في بيان "مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن".

وتتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقفها الثابت، وهو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وعودة جميع النازحين إلى مناطقهم، والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع، وخصوصا محوري فيلادلفيا ونتساريم.

ووردت تعليقات كثيرة على تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا، منها تعليقات لإسرائيليين، رصدت بعضها حلقة (2024/9/3) من برنامج "شبكات".

وجاء في حساب رونيت باسترناك "أن نهاية نتنياهو قريبة، وخطابه أمس كان مليئا بالتلعثم السياسي، وقد يكون خطابه الأخير. لقد فتح علينا أبواب جهنم، والعداء مع مصر، بسبب كذبه السافر حول محور فيلادلفيا".

وكتب نيكون تفيرسكوي يقول "حتى وزير الدفاع أكد أنه يمكن الانسحاب من محور فيلادلفيا، لكن نتنياهو مستمر في هذه الحماقة وحده، ويرى أن هذا الممر هو الخلاص للشعب اليهودي".

تعليقات عربية

أما تعليقات العرب، فمنها ما كتب طارق الهاشمي "أن الفاشي المجرم نتنياهو يعبر عن عدم اكتراثه لمصير الأسرى.. منذ البداية هو اختار القوة العسكرية، وليس طاولة المفاوضات وهي الطريق الوحيد لتحرير الأسرى سالمين".

وقال ماجد أبو دياك "نتنياهو في مؤتمره الصحفي بدا متوترا وغاضبا، وهذا تعبير عن الفشل في تحقيق مصطلح النصر الكامل.. فقد اتزانه لدرجة أنه يرفض تصديق أن بايدن اتهمه بأنه لا يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق للأسرى!".

وفي السياق نفسه، غرّد عبود قائلا "لا تستطيع حماس أو أي جهة أخرى إدخال كيلو بطاطا من سيناء إلى غزة دون أن يلاحظه الأمن المصري.. ما يدعيه نتنياهو حول أن محور فيلادلفيا أكسجين الحياة لحماس، هو كلام فارغ".

ويذكر أن الإعلام الإسرائيلي، وعلى رأسه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ربط تأكيد نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا بما أشيع عن عزم الولايات المتحدة تقديم مقترح جديد "غير مريح لنتنياهو" بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وكانت شبكة "إن بي سي" قد نقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الرئيس جو بايدن بحث مع فريقه تقديم "عرض نهائي" لوقف الحرب في غزة عبر الوسطاء في مصر وقطر.. وأكدت أنه سيُسلم إلى حماس وإسرائيل خلال الأسبوع الجاري.