آلاف اللبنانيين ينزحون إلى سوريا.. ونشطاء: عدونا واحد

تفاعل نشطاء مع حالة النزوع المفاجئة التي بدأها آلاف اللبنانيين خلال اليومين الماضيين بسبب العدوان الإسرائيلي، معتبرين أن الظرف يتطلب الوحدة في مواجهة العدو الواحد.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية نزح أكثر من 6 آلاف شخص (سوريون ولبنانيون) من معبر المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا، وقد خفف الأمن العام اللبناني والسلطات السورية إجراءات الدخول، وتم التغاضي عن الأوراق الثبوتية.

واجتاز النازحون الحدود عبر معبري القصير (شرق لبنان) والدبوسية (شمال)، وتوجهوا نحو منازل أصدقائهم ومعارفهم في ريف حمص وداخل مدينة حمص وفي ضواحي العاصمة السورية دمشق.

وتوجد 5 معابر برية على طول نحو 375 كيلومترا بين سوريا ولبنان، أهمها: المصنع في ريف دمشق، جوسية في منطقة القصير، الدبوسية الذي يربط قريتي العبودية في لبنان والدبوسية في سوريا، معبر تلكلخ في حمص الذي يصل بين تلكلخ في الجانب السوري ومنطقة وادي خالد في لبنان، ومعبر العريضة في طرطوس الذي يربط بين جزأي قرية العريضة اللبنانية والسورية.

ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقطع فيديو من نقطة المصنع الحدودية، ويظهر المقطع ازدحاما لمواطنين لبنانيين نزحوا إلى سوريا هربا من القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

واتخذت الحكومة السورية سلسلة من الإجراءات اللازمة استعدادا للتعامل مع موجة النزوح، فأعلنت وزارة الصحة استعدادها لاستقبال ومعالجة الجرحى، وتم رفد المعابر بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أطباء، وإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وتواجدت مفوضية اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري عند المعابر الحدودية لتوفير الطعام والمياه والبطانيات والفرش للقادمين وتوجيههم نحو الدعم المتاح لهم بمجرد وصولهم إلى سوريا.

وأعلن مدير الدفاع المدني في حمص العميد مهذب المودي تجهيز 5 مراكز إيواء رئيسية تتسع لنحو 40 ألف شخص و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لـ25 ألف شخص، وهي مجهزة بكل الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وهاتف، وفيها مواد الإيواء الضرورية، بما في ذلك أدوات المطبخ.

لا بد من الوقوف معا

وتعليقا على هذا التطور، قالت ريما سلامة "على الرغم من أن سوريا وضعها تعبان حاليا ويا دوب تيجي الكهربا باليوم ساعتين.. بس سوريا بلد الكرم وإللي بيصير علينا بيصير عليكم وإن شاء الله تنتهي هالحرب على خير".

كما قالت نينا السيد "يجب أن يتضامن اللبناني والسوري الآن، لأن العدو واحد، ونحن في سوريا بيوتنا مفتوحة لأي عائلة لبنانية، وبإذن الله لا ينقصكم شيء".

أما علي فتساءل "لمتى بدو يضل نتنياهو يتفرعن وما حدا يرده؟ لمتى العالم بدو يضل يشوف لبنان وفلسطين وسوريا وبلداننا العربية تستباح وساكتين؟ لمتى هالظلم؟".

بدورها، قالت يارا "يجب على الأمم المتحدة ودول العالم تقديم المساعدات للاجئين وللحكومة السورية لمساعدتها لمواجهة الأعداد الهائلة المتوقعة من النازحين السوريين واللبنانيين من لبنان".

وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا قد يجد اللبنانيون بيوتا للإيجار بأسعار أرخص من لبنان والتي تتراوح بين الـ500 والألف دولار شهريا، في حين تكلفة إيجار البيت في سوريا بمنطقة هادئة تتراوح بين 50 و150 دولارا، وفي المناطق الراقية لا يتجاوز الإيجار 500 دولار شهريا.

وبالتزامن مع القصف، ألغت عدد من شركات لطيران رحلاتها من وإلى بيروت، لذلك نصحت مكاتب السفريات في دمشق المغادرين والقادمين إلى دمشق عبر مطار بيروت بالتوجه نحو مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان.