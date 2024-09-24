تعاطف واسع على المنصات مع آلاف النازحين من جنوب لبنان

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع نزوح آلاف اللبنانيين من الجنوب بسبب القصف الإسرائيلي وتفعيل الحكومة اللبنانية خطة الطوارئ التي أعدتها مسبقا لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل أو اندلاع حرب.

وأجبرت الغارات الإسرائيلية المكثفة آلافا من سكان جنوب لبنان الذين تقدر أعدادهم بـ800 ألف نسمة تقريبا على النزوح من مدنهم وقراهم، إذ غادر الكثير منهم منازلهم في بلدات صور والنبطية والناقورة، واتجهوا نحو صور وصيدا وبعلبك وبيروت.

وخلال رحلة النزوخ الإجبارية واجهت النازحين صعوبات كثيرة نجمت عن الاختناقات المرورية في بلدات الجنوب اللبناني وحتى في مدن الوسط والشمال.

وحسب لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، فقد ارتفع عدد النازحين من الجنوب اللبناني حتى الليلة الماضية إلى 16 ألفا و500 نازح، وفتحت 150 مدرسة أبوابها لهم بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم إيقاف العمل في مدارس الجنوب لمدة يومين.

واستعرضت حلقة 2024/9/24 من برنامج "شبكات" جانبا من تعليقات النشطاء التي أكد بعضها أن النزوح يترك آثارا نفسية قاسية على النازحين، في حين يرى آخرون أن إسرائيل تستخدم النزوح وسيلة ضغط وتكتيك سياسي.

ووفقا للمغرد أبو صلاح، فإن النزوح يترك مشاعر مؤلمة في النفس، وكتب يقول "مشاهد النزوح ستبقى قاسية جدا، أن تترك منزلك ولا تعلم كيف ستكون العودة هو الشعور الأصعب".

فشل نتنياهو

بدورها، نبهت الناشطة سارة إلى أن للاحتلال هدفا آخر من إجبار المواطنين على النزوح، وقالت "نتنياهو بعدما فشل في إعادة أسراه من غزة بيبعث بالنزوح ده رسالة ووهما آخر للمستوطنين بأن ده هيضغط على حزب الله والمقاومة ويرجع الأسرى".

ومن ناحية عملية يرى المغرد راشد أن "نزوح هذا العدد خلال ليلة واحدة سيحدث ربكة على الحكومة لإيوائهم ولمناطق وسط وشمال لبنان وسيحدث فراغا أمنيا في الجنوب".

أما صاحب الحساب خالد فغرد معبرا عن أمنية كان يرجو أن تكون حقيقة، وقال "كنت أتمنى أن نكون في سوريا الحرة حتى نحتضن اللبنانيين، وأن نضغط على إسرائيل بقوتنا لوقف المجزرة في غزة والانسحاب".

أما الناشط سالم فيرى أن "التهجير ورقة المساومة التي يراهن عليها الكيان الصهيوني لإرجاع المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة".

ووثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو متداول إحدى المكالمات المسجلة التي يطلب فيها الاحتلال من المواطنين النزوح الفوري، في حين قال رئيس شركة الاتصالات اللبنانية عماد كريدية إن لبنان تلقى أكثر من 80 ألف اتصال قال إنها إسرائيلية تطلب من الناس إخلاء الجنوب.