ترامب يطبع عملة فضية باسمه للترويج لحملته الانتخابية.. ومغردون يعلقون

بهدف الترويج لحملته الانتخابية، استحدث مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب وسيلة دعائية استعملت تاريخيا، تتمثل في عملة فضية ستُطرح بسعر 100 دولار.

ويبلغ وزن العملة 31 غراما من الفضة، أي أونصة واحدة. وإذا أراد شخص شراء أونصة فضة من السوق، فإن ثمنها يبلغ 35 دولارا، لكن أونصة ترامب ثمنها 100 دولار.

واللافت أن ترامب هو من صمم العملة الفضية وسكها في ولاية إنديانا، أكثر الولايات دعما له، وستُطرح للبيع غدا الأربعاء من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالعملة. وطبعا من يقتني هذه العملة، فسيفعل ذلك من باب الذكرى أو حبا في ترامب.

وكان مرشح الحزب الجمهوري قد أطلق عدة منتجات للبيع، مثل حذاء الرياضة الذهبي الخارق، ونسخة من الكتاب المقدس، والأهم كتابه الذي ألفه بعنوان "أنقذوا أميركا"، والذي يباع مقابل 90 دولارا، مع العلم أن الأعمال الكاملة لوليام شكسبير تباع بـ30 دولارا على أمازون.

وتفاعل متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر سك عملة باسم ترامب، ورصدت حلقة (2024/9/24) من برنامج "شبكات" عينة من تعليقاتهم.

وقال أحمد آغا في تعليقه على الموضوع: " ترامب من أذكى رؤساء العالم.. عارف يلعبها صح، لو كل أميركي من محبيه اشترى العملة بمبلغ معين، فشوفوا كم سيربح من ذلك".

وتساءلت يارا: "هل حقيقة هناك ناس ستشتري العملة بـ100 دولار، وسعر أونصة الفضة التي هي بنفس وزن العملة بـ35 دولارا فقط ؟؟ لو كنت أنا ما اشتريها بليرة، ولكن هناك ناس مهووسة به"، أي بترامب.

وبالنسبة لخطّاب، فإن هدف ترامب هو: "الربح واستغلال معجبيه في تحقيق ربح وثراء على قفاهم.. هذا شخص مهووس ومجنون وعنده كبرياء وجنون العظمة".

واعتبر عصام الشريف "أن المشكلة ليس في العملة.. المشكلة أن ترامب يحلم بالرئاسة.. ولن يفوز".

ويذكر أن حملة ترامب جمعت حتى الآن 135 مليون دولار، إلا أن منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس متفوقة عليه بـ100 مليون دولار، غير أن المراقبين يؤكدون أن هذا الأمر لا يعني ضمانا بالفوز بمقعد الرئاسة، إذ إن الأمور لا تحسب بهذا الشكل في الانتخابات الأميركية.