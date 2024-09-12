رونالدو يقترب من مليار متابع.. ماذا فعل وكيف تفاعلت المنصات؟

أصبحت القناة التي فتحها النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على موقع “يوتيوب” للفيديوهات حديث الساعة في منصات التواصل بعدما حطمت أرقاما قياسية في فترة زمنية وجيزة.

وتجاوز عدد متابعي قناة كريستيانو رونالدو على يوتيوب مليونا خلال ساعة و12 مليونا خلال ساعات، في حين وصله درع اليوتيوب الذهبي في أقل من 24 ساعة، قبل أن يصل العدد إلى 60 مليون مشترك خلال 3 أسابيع.

وخلال هذه الفترة، حصد "الدون" البرتغالي عدد متابعين أكثر من قناتي الغريمين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة وقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجتمعة كلها.

وحقق رونالدو -الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي النصر السعودي- مشاهدات مليونية رغم أنه لم يقل شيئا في قناته الجديدة، في حين وصل عدد المشاهدات إلى 400 مليون مع حضور صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

ويضع نجم الكرة البرتغالية أمام عينيه تحطيم أرقام قياسية جديدة، إذ يتطلع للوصول إلى مليار متابع على كل منصاته الاجتماعية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية جارفة.

إشادة وتهكم

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/9/12)- جانبا من تعليقات المغردين وعشاق الساحرة المستديرة على الأرقام التي يحققها رونالدو داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وفي هذا الإطار، قال كريم معلقا "رونالدو ختم الأرقام في كرة القدم وإنستغرام وفيسبوك راح (ذهب) على يوتيوب، والله فكرة حلوة يتقرب من معجبيه صراحة عبقري زمانه".

وذهبت سماح في الاتجاه ذاته قائلة "يا لطيف.. قام بإنشاء القناة عصرا وتسلم الدرع الذهبي ليلا، كريستيانو رونالدو تخطى الحدود.. هذا الرجل مُدمن على تحطيم الأرقام القياسية في كل شيء".

لكن ماجد استحضر مسيرة النجم البرتغالي مع فريقه السعودي قائلا "صار يوتيوبر الأخ بعد كل هالمسيرة؟ أعان الله جمهور النصر.. رونالدو ساحب على فريقهم وينزل فلوقات على يوتيوب!!".

وسخر عبد الله من المستوى الفني الحالي لرونالدو واهتمامه بجمع الأموال بقوله "الدون لاعب منتهي الصلاحية تحول لليوتيوب لاستمرار تدفق الأموال عليه لأنه قريبا يعتزل ويتوقف راتبه رياضيا".

ووفق برنامج "شبكات"، تجاوزت قناة رونالدو حاجز مليوني يورو بعد 20 يوما فقط من إطلاقها، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليون يورو بنهاية العام، وهو المبلغ الذي يوازي راتبه السنوي عندما كان لاعبا مع ريال مدريد الإسباني.