كيف تفاعلت المنصات العربية مع سقوط مروحية إسرائيلية في غزة؟

أثار تحطم مروحية إسرائيلية في قطاع غزة ومقتل جنديين وإصابة 7 آخرين تفاعلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الحادث الذي وقع أثناء محاولة إجلاء جندي أصيب برصاص قناص من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وحسب البيان الرسمي لجيش الاحتلال، فقد سقطت المروحية في غزة عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل في محور فيلادلفيا، وكان على متنها 8 جنود، وفي المرحلة الأخيرة من عملية الهبوط، سقطت بشكل مفاجئ على المهبط المؤقت، وتحطمت بالكامل.

وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو للحظات الأولى من تحطم الطائرة في قطاع غزة، وأكد جيش الاحتلال في بيانه أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن ناجمًا عن نيران معادية، وأن سبب التحطم لا يزال قيد التحقيق".

واستعرضت حلقة (2024/9/11) من برنامج "شبكات" أبرز تغريدات النشطاء التي أجمعت على أن الحادث يمثل ضربة قوية للجيش الإسرائيلي.

وشككت المغردة "سما" في الرواية الرسمية الإسرائيلية واقترحت تفسيرًا بديلا "العدو يقول إن الطائرة سقطت بسبب خلل فني، لكن على أغلب الظن أن الخلل من نوع (سام 7) SAM 7 المضاد للطائرات الذي تمتلكه المقاومة".

في حين رجح عمرو أن يكون السبب خللاً فنيا فعليا، قائلا "أعتقد أنه بسبب خلل فني في المروحية فعلا، لأن المقاومة لم تعلن مسؤوليتها حتى الآن، وخصوصا أن السقوط حدث في الليل رغم أن البلاك هوك معروفة بقوة محركاتها".

أول حادث مميت

وبغض النظر عن أسباب الحادث، فقد أكد المغرد خالد على قوة تأثيره على الاحتلال، وغرد "أيا كان ما جرى في غزة، سواء صح ما يقال حول إسقاط مروحية أو تحطمها، فالأكيد أنه حدث صادم وقاس جدا على الاحتلال، فقد فيه عددا من جنوده".

أما محمد فقد تحدث عن إمكانية إسقاط المروحيات قائلا "إسقاط المروحيات ممكن جدا، فإما يكون المقاتلون بجانبها ويسقطونها بالياسين وقذائف مضادة للطيران، وليست منظومة ثابتة، أو لو هي بعيدة فيمكن بقذائف الهاون والموجهة".

وأضاف يوسف تحليلا عن عدد الإصابات قائلا "سقوط المروحيات المفترض أنه يقضي على جميع طاقمها، لكن أعتقد (أن) سبب مقتل اثنين فقط وإصابة سبعة، إن صحت رواية العدو، فالسبب يعود لأن الطائرة سقطت من ارتفاع منخفض جدا".

يذكر أن المروحية المتحطمة هي من طراز "سيكورسكي يو إتش 60" المعروفة بـ"بلاك هوك"، وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار.

وذكر موقع "والا" العبري أن هذا هو أول حادث مميت لهذا الطراز منذ دخوله الخدمة في إسرائيل قبل 30 عاما، مشيرا إلى أن هذه المروحيات قد أجلت نحو 2000 جندي إسرائيلي مصاب في قطاع غزة منذ بدء الحرب.