بعد إطلاق "آيفون 16" الجديدة.. ما مميزاته؟ و كيف علق المغردون؟

أطلقت شركة آبل يوم أمس سلسلة هواتف “آيفون 16” الجديدة، في خطوة مفرحة للمغرمين بالآيفون.. فما مميزات الإصدارات الجديدة؟ وكيف علق عليها مغردون؟.

مع "آيفون 16″، أطلقت الشركة "آيفون 16 بلس" و"آيفون 16 برو"، و"آيفون 16 برو ماكس"، وجاء "آيفون 16" بـ5 ألوان، أهمها الزهري. وتعد فئة "البرو ماكس" الأكثر طلبًا.

والسؤال الذي يطرحه الجميع بعد إطلاق "آبل" للجيل الجديد من هواتفها الذكية هو: بماذا يختلف "آيفون 16" عن "آيفون 15″؟

في هواتف "آيفون 15″، كانت دقة الكاميرا 12 ميغا بيكسل، لكنها تضاعفت 4 مرات، وصارت دقتها 48 ميغا بيكسل، مما يعني أن المستخدم يستطيع أن يدخل فيها زووم للتجسس على الجراثيم أمامه على الطاولة.

ويذكر أنه منذ 15 سنة لم تتطور الهواتف إلّا بالكاميرات:

أما البطارية، فهي تدوم في "الآيفون 15" لـ29 ساعة من تشغيل الفيديو.. وتزيد عنها 4 ساعات في "الآيفون 16".

والميزة الجديدة في "الآيفون 16″، والتي لم يدعمها "آيفون 15″، هي الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في التقاط الصور والفيديو باحترافية وبشكل كبير.

وعلق محبو هواتف الآيفون على الإصدار الجديد لشركة "آبل"، حيث رصدت بعض ما كتبوه حلقة (2024/9/10) من برنامج "شبكات".

وبالنسبة لإبراهيم، فإن "آخر 4 إصدارات كلها متشابهة اللون والشكل.. يبدو لي أن آبل فلست أفكار واختراعات جديدة.. ماذا يفرق عن الإصدارات الأربعة التي قبله؟".

ورأى أحمد النعيمي، أن"آيفون 15 بدلوه لأن "البروسسير" أعلى والأمان أعلى ولا يحمى بالأيدي".

وكتب خليل خضر يقول: "آبل لعبت على وتر التمييز والطبقية.. وأنك مختلف عندما تمسك الآيفون… آبل سخرت المستخدمين وأصبحوا عبيدا ومستعدين للدفاع لحد الموت عن الشركة".

وعلق فاضل الزيادي على الموضوع بالقول: "آبل شركة أميركية منذ 16 سنة وهي تضحك على المستهلكين بجهاز آيفون… تربح من خلاله مليارات الدولارات.. تنزل الجهاز وبعد أقل من سنة ينزل تحديث يخليك تكره الجهاز وترجع تشتري نسخة جديدة وهكذا..".

ويذكر أن سعر "آيفون 16″ يبدأ من 800 دولار، و"آيفون بلس" من 900 دولار. أما آيفون برو" و"برو ماكس" فجاء بالأسعار ذاتها للجيل السابق، وهي ألف دولار لآيفون "16 برو"، وألف ومئتا دولار لـ"البرو ماكس".