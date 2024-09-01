كيف تفاعلت المنصات مع العثور على جثث ستة من الأسرى في غزة؟

تفاعلت المنصات مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استعادة جثث هامدة لـ6 أسرى بعد العثور عليهم داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وتحديد هوياتهم، من بينهم امرأتان وضابط ومواطن أميركي.

وفي تعليقها على هذا الإعلان قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- إن الأسرى قتلوا بالقصف الإسرائيلي، وعلى الرئيس الأميركي جو بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه لإسرائيل.

واستعرضت حلقة 1-9-2024 من برنامج "شبكات" أبرز تعليقات النشطاء والتي حمّلت الاحتلال مسؤولية قتل الأسرى، وأكدت أن وقف إطلاق النار ورفع الحصار هو السبيل الوحيد لخروجهم أحياء.

ووفقا لرأي الناشط محمد حساني فإن وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل هو السبيل لاستعادتهم أحياء وكتب يقول "طريق تحرير الأسرى بوقف إطلاق النار والانسحاب ورفع الحصار"، وأكمل التغريدة موضحا فكرته "أما بالعمل العسكري فلن تستعيدهم إلا جثثا هامدة".

بينما يرى المغرد أحمد الحسيناوي أن لإسرائيل نيات معينة وراء المفاوضات والعمليات العسكرية وقال "هدفهم من الصفقة إرجاع أسراهم، ومن ثم إبادة أغلب سكان غزة بعد ذلك، لأنه لا يوجد ما يخافون عليه بعد خروج الرهائن من غزة."

ومن جهته، حمّل الناشط محمد ماستر الاحتلال مسؤولية قتل الأسرى وكتب يقول "هي نتيجة إجرام العدو الصهيوني، لو وافقوا على مبادلتهم مع معتقلين فلسطينيين بدل قصف غزة كانوا رجعوا لأهلهم مثل غيرهم".

عائلات الأسرى

ومن زاوية مختلفة دعا صاحب الحساب، أسر الأسرى إلى الضغط على الحكومة وقال "على عائلات الأسرى أن تضغط على حكومة نتنياهو وتشل الحركة في إسرائيل حتى يرضخ لمطالبهم ويبرم صفقة وتنتهي هذه الحرب الدامية".

ومع كل إعلان عن استعادة الجيش الإسرائيلي جثث أسرى من غزة تتصاعد احتجاجات الاسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فقد أكدت عائلات الأسرى في بيان "أن التأخير والتخريب والأعذار كانت السبب وراء موت الأسرى، ولولا عرقلة صفقة التبادل لعادوا وهم أحياء"، فخرج الاسرائيليون في مظاهرة ضخمة لإغلاق البلاد بشكل كامل حتى إبرام صفقة، خاصة أن 3 من الـ6 الذين وجدهم الجيش الإسرائيلي كانوا ضمن قائمة وافقت عليها حماس في الثاني من يوليو/تموز للإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل.

ورد نتنياهو من جهته على هذه الاتهامات، وتعهد لمواطنيه بأن إسرائيل لن تهدأ حتى تصل إلى قتلة الرهائن في حماس.

أما الرئيس بايدن فعبر عن حزنه لوفاة الإسرائيلي الأميركي، وأكد بأن قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم التي ارتكبوها.