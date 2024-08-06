تهاوي العملات الرقمية يثير تفاعلا بمنصات التواصل

انخفضت أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير خلال تعاملات أمس الاثنين على وقع تراجعات الأسواق الأميركية إثر بيانات اقتصادية ضعيفة أظهرت الاقتراب من ركود اقتصادي، وهو ما أثار تفاعلا في منصات التواصل.

وتحتكم هذه العملات المشفرة باعتبارها سلعة مطروحة للتداول إلى قانون السوق القائم على العرض والطلب، وهو ما أدى إلى هذا الانخفاض الكبير الذي دفع متداولين إلى تصفية حساباتهم من العملات الرقمية بقيمة 1.13 مليار دولار.

وانخفض سعر عملة بيتكوين من 70 ألف دولار للقطعة إلى ما دون 51 ألفا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي، في حين كان انخفاض عملة إيثيريوم أشد، إذ وصلت إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر عند أقل من 2200 دولار.

وحولت كثير من الشركات الكبرى كميات كبيرة من الإيثيريوم إلى منصات تداول مركزية، وكان أكثر المتأثرين هم المستثمرين الصغار.

ومن أبرز أسباب التراجع المخاوف من ركود اقتصادي في أميركا، وكذلك تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة بشكل غير متوقع فيها إلى 4.3%، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ورصد برنامج شبكات (2024/8/6) جانبا من تفاعل مغردين مع هذا الانخفاض، ومن ذلك ما كتبه مونعم "عادي جدا، هذا السوق ليس للقلوب الضعيفة وليس للمستعجل على الثروة، في النهاية يفوز الأكثر صبرا".

وكتب طه سليمي "سهلة القصة، صناع السوق ما يساعدهم الكل يبقى في السوق لازم تصفية أكثر ما يمكن من المستثمرين قبل بداية البول ران، الحل إذا عندك كاش عزز كل هبوط، وإذا ما عندك أغلق التطبيق وانس السوق لأشهر".

أما أنس فيرى أن "الموضوع هو أن الحيتان تبيع الآن، عندما يسقط السوق سوف تشتري بكثرة، لكن المتضرر طبعا هو الأسماك السردينة الصغيرة".

وغرد علي الدرويش "تخوف من انهيار السوق الأميركي ومطالبات للفدرالي بخفض الفائدة تدل على أن الركود قادم وبقوة".

وفي المجمل، هوت القيمة السوقية للعملات المشفرة 13.05% أمس الاثنين إلى 1.86 تريليون دولار.