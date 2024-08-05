"دقيقتان وتدق ساعة يوم القيامة".. مسؤول روسي يصرح ومغردون يعلقون

أثارت تصريحات أدلى بها سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي حول توقع ساعة “يوم القيامة الافتراضية” تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والحديث عن "حرب عالمية ثالثة" أو "نهاية العالم" أو "اندلاع حرب نووية"، وكذلك الحديث عن "ساعة يوم القيامة"، حاضر في تصريحات مسؤولين أمثال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إضافة لمسؤولين روسيين كبار.

وكان آخر هذه التصريحات ما أدلى به ريابكوف -في مقابلة مع قناة روسيا الأولى- التي قال فيها "إن ساعة يوم القيامة تظهر الآن ما يقرب من دقيقتين متبقيتين، وهذا لا يعني أن تقدمها لا رجعة فيه".

وأضاف "يتعين على السياسيين والدبلوماسيين في الغرب أن يتعاملوا مع ما يقع بمسؤولية كاملة، ويتعين على المؤسسة العسكرية أن تحافظ على مخزونها جافا، لأن السيناريوهات قد تكون مختلفة تماما".

وساعة يوم القيامة الافتراضية يعود تأسيسها إلى عام 1947 على يد علماء عملوا سابقا في مشروع مانهاتن لصناعة أوّل قنبلة نووية، وتتنبأ هذه الساعة بوقوع كارثة تؤدي إلى نهاية البشرية وانقراضها، وذلك فقط عندما يتطابق العقربان عند منتصف الليل، وفقا لعوامل عدّة.

وتتأرجح عقارب الساعة باستمرار بدلا من المضي باتجاه واحد. ويضبط عقارب الساعة كل عام مجلس العلوم والأمن التابع للمجلة، الذي يضم 10 من الحائزين على جائزة نوبل.

وأعلنت مجلة علماء الذرّة في يناير/كانون الثاني الماضي عن آخر تحديث لعقارب الساعة، وجاء الإعلان مشيرا إلى أنّه تبقى من الزمن 90 ثانية فحسب حتى منتصف الليل، وهي ما تعد أقرب نقطة تصلها العقارب منذ إنشاء الساعة الافتراضية بعد الحرب العالمية الثانية.

وتوقع نائب وزير الخارجية الروسي أن يعاد ضبط الساعة مرة أخرى على بعد دقيقتين قبل منتصف الليل.

كيف علق مغردون؟

ورصد برنامج شبكات (8/5/2024) جانبا من تفاعل مغردين مع تصريحات المسؤول الروسي، ومن ذلك ما كتبته يارا "كل الساعات بالعالم بتمشي للأمام، إلا هالساعة كانت ببداية السنة على 90 ثانية، وهلا رجعت للدقيقتين".

أما علي، فغرد ساخرا "أميركا وروسيا جن جنونهم عالنووي.. الأسلحة إلي (التي) عندهم وحقها بالمليارات رح تخرب، ولسا ما استخدموها.. لازم يستخدموها حتى لو انتهى العالم، برأيهم حرام تروح هالمصاري عالفاضي".

في حين كتبت ليا أحمد: "للأسف نعيش في أصعب وأشرس المراحل على مر الزمان.. صراعات ممتدة ومتزايدة في الكثير من بقاع الأرض، وأمراض انتشرت والغلاء الفاحش وفقدان الأمل وأزمة وركود اقتصادي قادم لا محالة".

بينما غرد حامد فارس: "الاتفاق الأميركي الألماني على نشر صواريخ نووية في ألمانيا في قمة الناتو الأخيرة.. أصبحت الأمور قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الكبير".

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي بعد ما أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستبدأ نشر أسلحة طويلة المدى على الأراضي الألمانية ابتداء من عام 2026.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من ذلك، وقال إن موسكو ستتوقف عن تنفيذ قرارها بعدم نشر أسلحة هجومية متوسطة وقصيرة المدى إذا ظهرت صواريخ أميركية طويلة المدى بألمانيا.