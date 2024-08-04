مغردون يدافعون عن إيمان خليف ويتساءلون: متى نرتاح من الازدواجية الغربية؟

تعرضت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف لحملة تشكيك في جنسها، بعد أن أخفقت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني في تحمل لكمة واحدة منها في بطولة السيدات للملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال المشككون إن إيمان رجل وليست أنثى، ولذلك يجب ألا تنافس في بطولة السيدات للملاكمة، وتذرع هؤلاء باستبعاد إيمان خليف مع ملاكمة تايوانية من بطولة العالم للملاكمة النسائية في نيودلهي العام الماضي لعدم تلبيتهما معايير الأهلية للمشاركة بالمنافسة النسائية.

ودافع والد إيمان عن ابنته، وأبرز صورها في الطفولة، وقال إنها تحب الرياضة فقط. ومن جهتها، لم تأبه الملاكمة الجزائرية بالحملة التي شُنت عليها، وأكملت تقدمها في البطولة بفوزها على المجرية لوكا آنا هاموري، التي لم تبك ولم تشتك، بل صافحتها بالنهاية.

وندد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بما وصفه بخطاب الكراهية الموجه ضد الجزائرية والتايوانية، وقال "نحن نتحدث عن الملاكمة النسائية، ولدينا ملاكمتان ولدتا وهما فتاتان، وتربتا على أنهما نساء، وتملكان جوازي سفر يصفانهما بأنهما نساء، وتنافستا لسنوات عديدة بصفتهما نساء، وهذا هو التعريف الواضح للمرأة. لم يكن هناك أي شك في أنهما نساء".

إشادة بإيمان خليف

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتغريدات كثيرة أجمعت على الدفاع عن إيمان. وقد رصدت بعضها حلقة (2024/8/4) من برنامج "شبكات".

وطالب مغرد اسمه عبد الله الملاكمة الجزائرية بالدفاع عن نفسها قانونيا، إذ قال: "أتمنى من إيمان خليف أن ترفع دعوى قضائية على كل من شهّر وكذّب وألّف اتهامات لا أساس لها، وتندمهم على ما قالوه".

وكتب محمد "متى سنرتاح من الازدواجية الغربية؟ تعبنا.. سباق 1500 متر سيدات في أولمبياد باريس يشارك فيه متحوّل جنسي أميركي، اعترف هو وأعلن هو عن الأمر وسيشارك أو ستشارك في الأولمبياد.. ولم يشن الإعلام الغربي حملة مسعورة كما فعل مع ملاكمة أنثى".

وعبّرت ريما من جهتها عن الملاكمة الجزائرية قائلة: "إيمان.. كل نزيه يدعمك، هذه مجرد حرب نفسية، أنت بطلة، بالنسبة للاتهام الذي أطلقوه فهو يعكس المستنقع الذي يعيشون فيه".

كما غرّد سعد: "هي بنت وتحليلاتها كلها سليمة، ولأن كل مرة يتم تعديل القوانين على مستوى الهرمونات في اللجنة الأولمبية والعالمية.. فالمرة الأخيرة تم رفض مشاركتها، ومن جهة أخرى، فإن الرياضيين، نساء ورجالا، يتناولون أمورا معينة من أجل زيادة الكتلة العضلية".

وعلقت شيماء على موضوع إيمان بالقول: "فخر الجزائر.. فليخضعوها للتحليل والفحص كما يشاؤون.. عائلتها نشرت صورها وهي طفلة.. وهي لا تخفي شيئا فليفحصوا كما يشاؤون".

ويذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشاد بإيمان، وغرد قائلا: "مبروك التأهل إيمان خليف، لقد شرّفتِ الجزائر والمرأة الجزائرية والملاكمة الجزائرية.. سنقف إلى جانبك مهما كانت نتائجك.. بالتوفيق في الدورين القادمين.. وإلى الأمام".

ورغم الحملة التي شُنت عليها، فقد ضمنت إيمان برونزية على الأقل لبلدها لأول مرة في الملاكمة منذ عام 2000، وستلعب نصف النهائي أمام الملاكمة التايلندية جانجيم سوانافينغ.