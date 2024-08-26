حسن شاكوش يثير أزمة بين تونس ومصر.. ما القصة وكيف علق مغردون؟

أحدثت تصريحات أطلقها المطرب المصري حسن شاكوش حول طريقة التعامل معه في مطار قرطاج الدولي بتونس تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول نقابة الموسيقيين التونسيين على خط الأزمة.

وكان شاكوش -المعروف فنيا بمطرب المهرجانات- قد سافر مؤخرا إلى تونس لإحياء حفل زفاف، لكنه أبدى استياء كبيرا بعد عودته من طريقة التعامل التي وصفها بالسيئة في مطار قرطاج الدولي، وذلك في بث حي على حسابه بمنصة "إنستغرام".

وعقب تلك التصريحات، سارعت نقابة الموسيقيين التونسيين برئاسة ماهر الهمامي للتحرك، وتواصلت مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، إذ اعتبرت تصريح شاكوش "فيه مس بسيادة تونس، وبمؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار تونس قرطاج الدولي".

ولفتت النقابة -في بيانها- إلى أن شاكوش جاء إلى تونس للعمل في حفل خاص، ولم يستكمل المتعهد الذي كان وسيطا لهذا الحفل كل المسائل الإدارية التي تخول له الحصول على ترخيص العمل في تونس، مشيرة إلى أنه -رغم هذا التجاوز الخطير للقانون من الفنان والمتعهد- تم السماح لهما بالدخول.

تباين آراء

بدورها، ضجت منصات التواصل بتعليقات المغردين مع تصريحات شاكوش، حيث رصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/8/26) جانبا منها وسط تباين في الآراء بشأن ما حدث.

وفي هذا الإطار، قالت أحلام معلقة "طيب يعملوا إيه (ماذا) يسيبوا شغلهم ويبتسموا ويتصوروا معاك.. ده مش في تونس.. احنا لا نجري ورا (خلف) فنانين ولا رياضيين"، وأضافت "دي (هذه) خصوصية ولا أنت فاكر نفسك فنانا بجد.. تونس تستقبل أكبر الفنانين بكل احترام وبالورود".

وفي الاتجاه نفسه، ذهب طارق قائلا "هذه إجراءات روتينية تحصل يوميا ولا يظن نفسه معروفا جدا حتى يُعامل معاملة خاصة.. كل المسافرين تعامل على المسافة نفسها".

في الجهة المقابلة، بدا شادي أحمد متضامنا مع شاكوش، رغم موقفه مما يقدمه الأخير من فن، إذ قال "بغض النظر عن نوع الفن اللي (الذي) يقدمه حسن شاكوش واللي بيحب يتابعه قطاع من الناس وبينتقده قطاع آخر، لكن الأهم أن شاكوش مواطن مصري قال رأيه في شيء هو شافه بنفسه وتعرض ليه.. يعتذر ليه (لماذا) ولمين (لمن) وهو مين اللي المفروض يعتذر".

كما استهجن هشام الطوخي خروج الأمور عن السيطرة لتصل إلى سيادة الدول بقوله "واحد بيحكي تجربته في مطار وهو مسافر، مطلوب من مصر تعتذر لتونس؟".

تجدر الإشارة إلى أن شاكوش واجه خلافات سابقة كثيرة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، وتقرر سابقا إيقافه عن الغناء مع زميله رضا البحراوي بسبب ما قالت النقابة إنه تنمر وتبادل لكلمات نابية أمام الجمهور، لكنه حصل لاحقا على عضوية النقابة بعد جدل كبير بشأن أحقيته.