"مصاص الدماء".. نشطاء يعلقون على هروب متهم بقتل 42 امرأة من السجن

تواصل الشرطة الكينية البحث عن كولينز جوميسي المتهم بقتل أكثر من 40 امرأة والذي فر مع 12 آخرين من أحد سجون العاصمة نيروبي، في مشهد اعتبره نشطاء على مواقع التواصل واحدا من تجليات السينما الأميركية.

وكان جوميسي مسجونا بعد عثور سلطات البلاد على جثث 42 امرأة في أحد مكب النفايات بالعاصمة.

ووفقا لحديث الحكومة، فإن المتهم البالغ من العمر 33 عاما "مختل عقليا" وقد اعترف بقتل الضحايا جميعا على مدار العامين الماضيين وأنه بدأ بقتل زوجته.

لكن محامي المتهم يقول إن موكله تعرض للتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات، بينما نفى ممثلوا الادعاء لوكالة رويترز تعرض جوميسي لسوء المعاملة.

واكتشفت الشرطة هروب السجناء من خلال قطع سياج بمنطقة التنزه الخاصة بهم، وتحدث القائم بأعمال المفتش العام للشرطة عن خلفيات الهروب قائلا إن جوميسي هرب مع 12 إريتريا كانوا موقوفين بتهمة تواجدهم في البلاد بشكل غير قانوني.

وأضاف المتحدث أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عملية الهروب تمت بمساعدة من الداخل، مشيرا إلى توقيف 8 ضباط ممن كانوا في الخدمة وقت العملية وهم يخضعون حاليا للتحقيق.

ووفقا لشبكة "سي إن بي إس" الأميركية، فإن 5 من بين 8 ضباط تم القبض عليهم بسبب عملية الهروب ومثلوا أمام محكمة في نيروبي أمس الأربعاء، وطلبت الشرطة إصدار أمر باحتجازهم لمدة 14 يوما أخرى لاستكمال التحقيقات.

وأثار خبر هروب الرجل الذي يطلقون عليه "مصاص الدماء" ردودا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره البعض نتاجا طبيعيا للسينما الأميركية في حين استغرب آخرون عدم علم الشرطة بعملية الهروب.

فمثلا، قال حساب يدعى سعد: "بكره بتشوفها (غدا نراها) قصة فلم ويبث في السينما"، وأضاف "صنعت هوليوود وغيرها من منتجي الأفلام في هذا العالم مثل هؤلاء المجرمين أبطالا يجسدون جرائمهم في قصص سينمائية، وهناك من يتأثر بمثل هذه الأفلام".

أما لولوة فعلقت بالقول: "شيء يقهر كيف الشرطة لم تكتشف هذا الأمر بشكل سريع" ، في حين قالت "أم ريان": "وتبدأ القصة بقتل أحد الأقرباء ومن ثم تتوالى الضحايا يالطيف من جرائم بشعة".

وعموما، فإن عملية الهروب هذه ليست الأولى من نوعها، فقبل نحو 6 أشهر هرب المواطن الكيني كيفن كانغيثي من السجن بينما كان متهما بقتل صديقته في الولايات المتحدة العام الماضي وترك جثتها في موقف للسيارات بالمطار.

لكن هرب كانغيثي لم يدم طويلا حيث ألقي القبض عليه بعد نحو أسبوع.