فئران تلتهم أنف وأذن جنديين إسرائيليين.. وسخرية على المنصات

رغم أن القوارض حيوانات نباتية تتغذى على الحبوب وليست مغرمة بأنف وأذن الأشخاص، فإن الفئران فعلت ذلك مع جنديين إسرائيليين كانا نائمين في خيمة بأحد معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أكلت الفئران أجزاء من أذن جندي والتهمت أنف الآخر، لكن العجيب أنهما لم يشعرا بالعضات إلا بعد أن استيقظا، وفزع الجنود بعدما وجدوا الدماء تغمر وجهي الجنديين.

وأثار عض الفئران للجنود الإسرائيليين تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت تعليقات وتغريدات وبعضها لإسرائيليين، تستهزئ وتسخر مما تعرض له الجنديان. وقد رصدت بعضها حلقة (2024/8/21) من برنامج "شبكات".

فعن تعليقات العرب، غرّد شامي يقول "هذا جزء بسيط وخفيف من القادم مستقبلا عاجلا وليس آجلا من العقاب الجماعي.. لن يفلتوا من العقاب. الجرذان.. الوحوش المفترسة".

وباستهزاء كتب محمد يقول "ممكن حد يطمنا على الفئران؟ جرى لهم شيء؟ تسمم مثلا أو أي أمراض جلدية؟".

كما قال صابر أفندي "سيشهد التاريخ أن فئران فلسطين قرضت آذان الجيش الذي لا يقهر، مسجلة بذلك سكور تاريخي ومنازلة ساخنة بإحراز لقب أول حادثة قرقضة ودان جيش في التاريخ".

أما بالنسبة لتعليقات الإسرائيليين، فكتب أوري إيرليشمان "الفئران كانت تعض الجنود في قواعد الجيش منذ عقد من الزمان على الأقل، وحتى الآن ما زال جنودنا يتعرضون للعض.. أي فشل هذا؟".

وجاء في حساب كلاروشو "أنا فقط أتخيل، هل كان الجنود يحلمون بأنهم كانوا يتعرضون للعض في الأنف والأذن ولم يستيقظوا من نومهم على الفور… ماهذا الهراء؟".

ويذكر أن الجنديين الإسرائيليين تعرضا للقضم من الفئران في قاعدة "عميعاد" العسكرية بمنطقة الجليل الأعلى، ونُقلا إلى مستشفى زيف بمدينة صفد.

لكنهما ظلا في القاعدة أكثر من 8 ساعات، قبل أن ينقلهما الجيش إلى المستشفى، وتلقيا هناك لقاحًا ضد داء الكلب.