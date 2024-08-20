مغردون: كولومبيا تعطي دروسا في التعامل مع قتلة أطفال غزة

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار كولومبيا حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، ووصفوا موقف هذه الدولة من القضية الفلسطينية بالمشرف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقطعت كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل في مايو/أيار الماضي على خلفية الانتهاكات في الحرب على قطاع غزة.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلاده حظرت تصدير الفحم إلى إسرائيل. وعقّب على القرار بتغريدة على منصة إكس، قال فيها "إسرائيل تستخدم الفحم الكولومبي لصنع قنابل تقتل بها الأطفال الفلسطينيين".

يشار إلى أن كولومبيا ترتبط مع إسرائيل باتفاقية التجارة الحرة، ويعتبر الفحم الحجري أهم السلع المتبادلة بين الطرفين، وتعد كولومبيا أكبر مصدّر للفحم الحجري إلى إسرائيل التي يعتمد 20% من إنتاجها للكهرباء على الفحم بشكل عام، وأكثر من نصف مستورداتها من هذه المادة الخام يأتي من كولومبيا.

وبلغت عائدات توريد الفحم الكولومبي لإسرائيل العام الماضي 450 مليون دولار لصالح كولومبيا.

ترحيب وإشادة

ورحب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار كولومبيا وقف تصدير الفحم إلى إسرائيل في تعليقات وتغريدات نقلت بعضها حلقة (2024/8/20) من برنامج "شبكات".

وفقد كتب عبد العزيز يقزل يقول "على الرغم من بعد المسافة بين فلسطين المحتلة وكولومبيا، فإنها توقف تصدير الفحم لإسرائيل لكونها تسخدمه في صنع القنابل، هذه دروس من كولومبيا لمن يدعم العدوان على الأراضي الفلسطينية".

واعتبر حسان علي أن "موقف كولومبيا مشرف من البداية، لابد من وقف تمويل الإبادة لإنهاء الحرب".

كما غرّد فارس "العالم يحتاج إلى الكثير من الشجاعة والقوة لاتخاذ هكذا قرار".

ومن جهتها، أشادت مايا بقرار كولومبيا، وكتبت "كولومبيا تعلم جيدا أن قرارها بحظر تصدير الفحم لإسرائيل سيؤثر عليها من الناحية الاقتصادية، ولكنها بشجاعتها ولأجل أطفال ونساء غزة والمدنيين العزل الذين يقتلون في كل دقيقة من عمر الحرب، اتخذت هذا القرار".

وبعد حظر كولومبيا تصدير الفحم إليها، تُطرح تساؤلات بشأن خيارات إسرائيل لتعويض النقص من وارادت الفحم، ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شركة الكهرباء الإسرائيلية قولها "لدينا بدائل للفحم الكولومبي، ونحن نتفاوض مع موردين بديلين".