مغردون للجزائرية إيمان خليف: لا تتنازلي عن أخذ حقك من المتنمرين

عبّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لقرار الملاكمة الجزائرية إيمان خليف رفع دعوى قضائية لملاحقة من تنمروا عليها، ومن بينهم شخصيات معروفة في العالم.

ورفعت إيمان دعوى قضائية لدى مكتب المدعي العام في باريس ضد "التنمر الإلكتروني وحملة المضايقات" التي استهدفتها خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأكد نبيل بودي، محامي الملاكمة، أن التحقيق الجنائي سيكشف عن المصدر الأول للإشاعات التي تعرضت لها الرياضية الجزائرية، ويحدد كل الأطراف التي أسهمت في نشر هذه الأخبار المزيفة بشأن جنسها.

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وفي حديث له مع مجلة فاريتي، قال بودي إن الدعوى هي ضد منصة "إكس" التابعة للملياردير الأميركي ومالك شركة "تسلا" إيلون ماسك، مما يعني أنها رفعت ضد "أشخاص مجهولين".

ووفقا للقانون الفرنسي، فإن "الادعاء لديه كل الحرية للتحقيق مع جميع الأشخاص"، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا "رسائل كراهية" تحت أسماء مستعارة.

وكانت الانتقادات المتعلقة بهوية إيمان قد وصلت إلى ما وراء الأطلسي، حيث هاجمها دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي للانتخابات الرئاسية الأميركية، خلال تجمع انتخابي في مونتانا.

كما تنمّر على إيمان (25 عاما) إيلون ماسك الذي أعاد نشر تغريدة على منصة إكس، كتبتها الناشطة والرياضية رايلي جينز، جاء فيها "الرجال لا ينتمون إلى الرياضات النسائية"، وارفقت تغريدتها بصورة اللاعبة الإيطالية أنجيلا كاريني.

وكذلك شاركت جي كي رولنيغ، الروائية وصاحبة سلسلة "هاري بوتر" في إحدى المنشورات، صورة منازلة الملاكمة الجزائرية مع الإيطالية، متهمة إيمان بأنها رجل "يستمتع بالتضيق على امرأة".

تغريدات وتعليقات

ولقيت الدعوى التي رفعتها الملاكمة الجزائرية ضد من تنمروا عليها صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توالت تعليقات وتغريدات حول الموضوع، نقلت بعضها حلقة (2024/8/14) من برنامج "شبكات".

وقالت سهام في تغريدتها: "لا تسامحيهم ولا تتنازلي عن أخذ حقك منهم مهما توسلوا لك.. يجب أن يدفع الأوغاد ثمن الألم والأذية النفسية لك، إنها لا تقدر بثمن".

أما أمين فغرّد يقول: "الدعوى القضائية ترفع فقط في بلاد الخصوم ممن تحرشوا بها وتنمروا عليها، وتستطيع أن تطلب تعويضات خيالية يمكنها جني ملايين الدولارات".

ومن جهتها، أيدت ريهانة مقاضاة إيمان لمن تنمروا عليها، حيث كتبت: "نعم تستطيع.. قاضتهم فتاة من أجل صورة أصبحت ميمز وحصلت على ملايين الدولارات.. يجب أن تكوني ذكية".

أما نوال فغرّدت تقول: "تعجبني كثيرا من تأخذ حقها بجد، الآن أنهت مشاركتها في الأولمبياد وتفرغت لمن يتنمر عليها منذ البداية إلى النهاية".

ويذكر أنه النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقا في دعوى إيمان. وبموجب القانون الفرنسي، إذا ثبتت هذه الجرائم قد تتراوح عقوبتها بين سنتين و5 سنوات وغرامات تتراوح بين 30 ألفا 45 ألف يورو.. فهل ستنجح الملاكمة الذهبية في محاسبة من تنمروا عليها؟

وكانت الملاكمة الجزائرية قد فازت بميدالية ذهبية وزن الوسط (تحت 66 كيلوغراما) بأولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة الماضي بعد تغلبها على الملاكمة الصينية يانغ ليو (32 عاما). وقالت لاحقا إن فوزها بميدالية ذهبية كان أبلغ رد على "الحملة الشرسة" التي تعرضت لها، مضيفة "شرفي فوق كل شيء".