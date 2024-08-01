اغتيال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول يثير حزنا وغضبا.. ماذا قال مغردون؟

خيم الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في قصف استهدف سيارتهما بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وتعرضت سيارة مراسل الجزيرة للاستهداف من قبل جيش الاحتلال رغم استجابته مع فريقه لطلب إخلاء الموقع، في حين شُيع جثمانا الغول والريفي بمشاركة عدد من الصحفيين والمواطنين في غزة.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية جريمة اغتيال مراسلها في غزة، وقالت إن "هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي تعرض لها صحفيو الجزيرة وعائلاتهم في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مؤكدة أنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمقاضاة قتلة صحفيينا".

في سياق متصل، نظم صحفيون في قطاع غزة وقفة احتجاجية قاموا خلالها بإلقاء ستراتهم الصحفية على الأرض، في حين أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بيانا طالب فيه إسرائيل بالتوقف عن قتل الصحفيين.

بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه من الواضح أن الصحفيين بحاجة إلى الحماية، مطالبا بالتحقيق في هذه الحوادث وغيرها بشكل كامل وشفاف، مع ضرورة أن تكون هناك مساءلة.

حزن وغضب

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/8/1) جانبا من تعليقات المغردين ردا على اغتيال الاحتلال لمراسل الجزيرة والمصور المرافق له.

وفي هذا السياق، قالت فولة إبراهيم "إلى جنات الخلد الصحفي إسماعيل الغول، نشهد أمام الناس وأمام الله أنكم قدمتم الحقيقة لكل العالم ونحتسبه جهادا في سبيل الله".

ورثت صفاء مراسل الجزيرة الراحل، وقالت "كان يكفي أن تنظر في عينيه، وتتأمل ملامحه، لتشعر بعمق حزن غزة وعتبها علينا.. كنت أشعر دائما أنه يعاتبنا بأدب مفرط.. وبعشم كبير، وكأنه لم يفقد الأمل فينا للحظة".

بدوره، يعتقد عوكماني أن "إسرائيل فعلا خسرت الحرب ولن تربح أي حرب أبدا"، معتبرا أن "اغتيال الصحفيين يظهر أيضا عجز إسرائيل عن ترويج كل أكاذيبها".

ورأى سمير أن "تمادي إسرائيل على استهداف المدنيين بدون ردع من أحد شجعها على قتل الصحفيين وقتل رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدولة لها سيادة"، مضيفا "هذا يدل على أنها دولة إجرامية مارقة خارجة عن القانون الدولي".

وبعد اغتيال الغول، تداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو قالوا إنه لطفلة مصابة بالسرطان تبكي بحرقة لدى سماعها خبر استشهاد مراسل الجزيرة والذي كان قد نشر مناشدة على حساباته لإجلائها للعلاج خارج القطاع.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور المرافق له رامي الريفي رفع عدد الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 165 صحفيا وصحفية.