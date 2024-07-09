مواطنو برشلونة لا يريدون سياحا في مدينتهم.. ما السبب؟

تعد برشلونة الإسبانية مقصدا سياحيا جاذبا، وقد استقبلت العام الماضي أكثر من 15 مليون سائح، وحققت إيرادات بلغت أكثر من 12 مليار دولار، ولكن سكان هذه المدينة تظاهروا بمسدسات الماء لطرد السياح من مدينتهم.

ويشتكي سكان برشلونة من الاستغلال المفرط لمدينتهم، ويقولون إن هناك الكثير من السياح، وإنهم لا يستطيعون استئجار شقة لأن كل شيء محجوز، وبات لديهم الكثير من التلوث، والكثير من المشاكل والإزعاج، وقليل من المساحات الخضراء.

وقال مواطنون إنهم قرروا التظاهر لأن برشلونة تحولت في السنوات الأخيرة إلى مدينة للسياح، و"ما نريده هو مدينة للمواطنين وليس مدينة لخدمة السياح".

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليونين، ويستقبلون سياحا بعشرات الملايين، مما يؤثر على حياتهم اليومية، فمثلا الإيجار ارتفع بنسبة 18% عن العام الماضي، ناهيك عن عدم توفر شقق للإيجار أو للبيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق والسلع.

تفاعل رواد المنصات

وقد انتشرت مقاطع لمواطنين من برشلونة يتظاهرون من أجل طرد السياح، وتفاعل معها بشكل كبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت حلقة (2024/7/9) من برنامج "شبكات" تعليقات لمواطنين عرب بشأن الموضوع.

وعلق محمد قائلا "البرشلونيون من يوم تركهم ميسي وحالهم لا يعجبني.. داخلين في اكتئاب.. يبدو أنهم لا يريدون رؤية أحد.. ههههه".

وتفاعلت هديل مع مواطني برشلونة الذين يطالبون بطرد السياح قائلة "تخيل تقلب حارتك مكان كله سياح ودبك وسهر طول الليل وازعاج وأنت مطلوب منك تقوم تداوم الصبح؟ ما تمسك الشحاطة وترميها عليهم؟".

أما عبد الله فتساءل "ما بهم الإسبان معصبين؟ السياحة شيء إيجابي للدولة تحرك عجلة الاقتصاد تأتيك فلوس من الخارج.. لماذا وصلت العنصرية لهذه الدرجة؟".

وعلقت ريهام على الموضوع قائلة "أحسن شي عملوه، حتى الملعب صار كله سياح.. لم تعد ترى جمهورا حقيقيا برشلونيا يشجع مدينته.. اطردوهم كلهم.. هكذا هكذا تأشيرتي رفضت.. ههههههه".

في المقابل، غردت ريماس قائلة "صحيح أن السياحة المفرطة مزعجة جدا، لكن بأي حق يهاجمون السياح بهذه الطريقة كأنهم هم المسؤولون.. الدولة هي التي يجب أن تجد حلا".

يذكر أن عمدة مدينة برشلونة قرر إلغاء تأجير شقق العطلات بنهاية 2028، وابتداء من 2029 سيطرح 10 آلاف منزل في سوق الإيجار أو البيع.