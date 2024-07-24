كيف علق تونسيون على تبرير سعيّد سبب انقطاع المياه؟

أدت سنوات الجفاف المتعاقبة على تونس إلى تراجع منسوب المياه السطحية المعبأة، وأصبح سكان بعض المناطق يعانون ندرة المياه الصالحة للشرب والري.

والولايات المتضررة بسبب الجفاف هي جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية.

وزار الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض السدود في المناطق المتضررة، وقال إن هناك "غرفة عمليات" داخل الإدارة لتعطيش التونسيين.

وقال المرصد التونسي للمياه "إن الخطاب الرسمي للسلطة يكرس سياسة الهروب إلى الأمام، معولا على مخاطبة العواطف بدل العقول، مستعملا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية، وعدم اعترافه بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية".

وأثارت تبريرات الرئيس سعيد ردودا على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2024/7/24) من برنامج "شبكات".

فقد علق صلاح الدين على الموضوع قائلا: "كل شيء نرجعوه مؤامرة، حقيقة هي شمال أفريقيا منطقة مهددة بالجفاف وطيلة سنوات نعتمد على مياه جوفية وسدود جفت.. الحل في تحلية مياه بحر وتدوير المياه، مشاريع حقيقية، أما المؤامرات فالشعب فاق لم يعد يؤمن به".

ويقول خالد عمار "إن كل ما يحدث هو بسبب تعهد شركات خاصة بالصيانة والتركيب، ولا من مراقب ويتم تصليح التسريبات من أجل أن تسرب من جديد، ويتم أحيانا رفع الضغط لكي تنفجر أنابيب، ويكلف المقاول بإصلاحها من جديد وهكذا تسير الأمور للأسف".

وجاء في تغريدة محمد "أن أغلبية السدود لم يتم تنظيفها من الترسبات منذ نشأتها حتى ولو كانت جافة، وهذا عامل من عوامل نقص المياه فيها في موسم الأمطار".

ومن جهتها، قالت فاتن "إن انقطاع الماء بولاية سوسة أمر كارثي تسبب للعديد من الأشخاص بالأمراض والوضع تفاقم وأصبح لا يحتمل.. راجعوا أنفسكم وأبحثوا لنا عن حل لأن صبرنا نفد".

ويذكر أن الإجهاد المائي يعني أن تستخدم أكثر من 50% من الموارد المائية المتاحة، لكن متى يحصل الإجهاد المائي؟

فحين يتم استهلاك 100% أو أكثر فهذا إجهاد حرج، أما الإجهاد المرتفع فحين يتم استهلاك 75% إلى 100%، فعند استهلاك ما بين 25% و50%، يسمى متوسطا، وما دون ذلك فهو المستوى الآمن.