مغردون يشيدون بجرأة شاب فلسطيني قتل سجانا إسرائيليا

أثارت عملية قتل ضابط إسرائيلي في مصلحة السجون من طرف شاب فلسطيني إشادة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها ضربة أمنية أخرى يتلقاها الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد أن أطلق سراحه في أبريل/نيسان الماضي، أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الشاب الفلسطيني المعتقل إبراهيم منصور، بتهمة قتل الضابط الإسرائيلي في مصلحة السجون يوحاي أفني.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الشاب الفلسطيني (23 عاما) المقيم في بلدة بدّو بضواحي القدس، استطاع الوصول إلى مستوطنة جبعون الجديدة، المحصنة أمنيا بالحراسة والكاميرات وأجهزة الإنذار، ووصل إلى شقة الضابط الإسرائيلي.

وكشفت أن الشاب الفلسطيني سدد طعنات في مختلف أنحاء جسد الضابط الإسرائيلي، ثم قام بإحراق شقته التي تقع قرب مركز للشرطة، ثم حاول الوصول إلى شقق أخرى، لكنه لم ينجح.

ضربة أمنية

وتوالت التعلقيات والتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي، على العملية التي نفذها الشاب الفلسطيني، رصدت بعضها حلقة (2024/7/23) من برنامج "شبكات".

وكتب التبع اليماني يقول: "تعتبر العملية الأولى من نوعها، والاختراق للمربع الأمني الأكثر تعقيدا لجيش الاحتلال، ضربة أمنية كبيرة لا تقل أهمية عن السابع من أكتوبر/تشرين الأول من ناحية الاختراق الأمني".

وجاء في حساب لبايد: "بدأت تظهر تجليات بيت العنكبوت منذ بزوغ شمس السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

أما حسان فعلق على عملية الشاب الفلسطيني بالقول: "إذا قَتلوا سجانا ثانيا داخل منزله، يصبح السجانين عرضة لضغط نفسي وخوف من أن يُقتلوا بهذه الطريقة، يصبح كل واحد من هؤلاء الأشرار أسير هواجسه وخوفه من الاغتيال".

ومن جهته، غرّد خير الدين قائلا: "الأسير إبراهيم منصور ينتقم من سجان عذبه وعذب مئات الأسرى لمدة 17 عاما، بعدما اقتحم مستوطنة مؤمنة بشكل كبير، اقتحم منزله وقتله وأحرق شقته، الاحتلال في حالة دهشة من العملية وجرأة صاحبها، ولكنها ثأر الرجال".

ويذكر أن وسائل إعلام وناشطين ذكروا أن الشاب منصور قتل سجانه، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن التحقيقات الإسرائيلية لم تصل إلى دوافع عملية القتل هذه.