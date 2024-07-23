أغرب واقعة كروية بمصر.. جمهور بيراميدز يشجع الأهلي ومغردون يعلقون

في مشهد غير مألوف، قام العشرات من جماهير نادي بيراميدز المصري بالهتاف لصالح غريمه النادي الأهلي في إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلا واسعا لدى مصريين.

وكان نادي بيراميدز قد رفع سعر تذكرة الدرجة الثالثة لحضور مباراته مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز إلى 200 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 166% عن سعرها الطبيعي، وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير النادي الأهلي.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة النادي الأهلي التكفل بسداد قيمة التذاكر الخاصة بجماهير القلعة الحمراء، فامتلأت المدرجات المخصصة لجمهور الأهلي بالكامل، وشكروا إدارة النادي بهذه اللافتة المكتوب عليها "الإدارة لا تخذل الجمهور مهما كانت الأمور".

غير أن عددا من جماهير النادي الأهلي لم يتسن لهم الحصول على تذاكر خاصة للدخول إلى المدرجات المخصصة لهم فعمدوا إلى الدخول عبر شراء التذاكر المخصصة لجماهير نادي بيراميدز.

وكان من الغريب، قيام قطاع من جمهور بيراميدز الذين حضروا المباراة، بالهتاف لصالح النادي الأهلي، كما قام عدد منهم بإظهار القميص الأحمر للنادي الأهلي الذي كانوا يخفونه تحت قميص آخر.

كيف تفاعل المصريون؟

ورصد برنامج شبكات (23/7/2024) جانبا من تفاعل مصريين مع هتاف وغناء جماهير بيراميدز للنادي الأهلي، ومن ذلك ما كتبه نبيل بدر "العميل المزدوج برافو عليهم.. راحوا ببلاش بالباصات المكيفة ووجبة وتيشيرت و200 جنيه وشجعوا فريقهم برضو ههههه".

أما خالد الخبيري، فكتب "مش غريبة لأن أصلا بيراميدز مالوش جمهور.. ده جمهور الأهلي اللي ضحك على إدارة بيراميدز واشترى التذاكر علشان يحضر المباراة ويشجع الأهلي".

بينما رآه يحيى جمال "جمهورا مأجورا ملوش مبدأ.. يبيع نفسه بوجبة و200 جنيه" مضيفا أن هذه "ظواهر مش جديدة على جماهير الكورة خاصة الأهلي".

في حين يرى جلال أن "كل جماهير الأندية بتشجع الأهلي في المحافظات.. ولما الأهلي يلعب في أي محافظة جمهور المحافظة بيشجع فريقه".

أما عصام فهمي فكتب "بيراميدز قادم.. وبعدين معاه فلوس.. وبعدين ده فريق موجود من 4 سنين وعمل كل ده تخيل بقى بعد 10 سنين حيبقى فين؟".

وفاز النادي الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف، ليقلص فارق النقاط معه إلى نقطتين، ويحافظ على المركز الثاني برصيد 66 نقطة، إلا أن فرصته أكبر بصدارة الدوري المصري، لأن بيراميدز لعب 3 مباريات زيادة عما لعبه الأهلي.