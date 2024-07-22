إيلون ماسك يدعم ترامب.. تحالف غير متوقع يثير ضجة بالمنصات

رغم خلاف سابق، جاء إعلان الملياردير إيلون ماسك تأييد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب ليثير تفاعلا واسعا باعتباره أمرا غير متوقع.

ويعد الخلاف السابق بينهما انعكاسا لخلاف متجذر بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن بشأن القضايا البيئية، حيث أعاد الأخير أميركا لاتفاقية باريس للمناخ، متعهدا بحماية الكوكب من الانبعاثات ودعم الطاقة النظيفة بما فيها السيارات الكهربائية بإعفاءات ضريبية.

ولا تشكل السيارات الكهربائية أكثر من 10% من السوق الأميركي، لكن هذه النسبة تتنافس عليها شركة تسلا الأميركية التي يمتلكها ماسك، وكل السيارات الأجنبية بما فيها الصينية.

أما ترامب، فتعهد في المقابل بأن يلغي جميع الإجراءات الداعمة لصناعة السيارات الكهربائية بمجرد أن يدخل البيت الأبيض من جديد؛ حيث قال: "سأنهي تفويض المركبات الكهربائية منذ اليوم الأول لي، وبالتالي أنقذ صناعة السيارات في الولايات المتحدة من الزوال، وأوفر على الأميركيين آلاف وآلاف الدولارات".

وكان من المفترض أن يزعج هذا الإجراء إيلون ماسك، ويؤدي إلى خسارة شركته، لكن ما حصل هو العكس، فقد أعلن دعمه لترمب وتعهد بتخصيص نحو 45 مليون دولار شهريا للجنة العمل السياسي العليا الجديدة المؤيدة للمرشح لترامب.

لماذا الدعم؟

وأرجع مراقبون ذلك إلى أن ترامب سيفرض ضرائب على السيارات الصينية المنافسة لتيسلا بنسبة تصل إلى 200% وهو ما يعني منحه السوق الأميركية لماسك.

ورصد برنامج شبكات (2024/7/22) جانبا من تفاعل مغردين مع قصة ترامب وماسك، ومن ذلك ما كتبه محمد: "أغنى شخص في العالم يضع يدا في يد من سيكون أقوى رئيس في العالم وانتهت القصة.. نقعد فبيوتنا ونستنى أوامرهم".

في حين غردت لارين: "من خلال دعم عودة ترمب إلى البيت الأبيض، قد يكون ماسك في وضع يسمح له بتوجيه السياسة في الاتجاه المفضل له بشأن الصين ومنافسته له".

وفي حين أبدت سمر استغرابها بقولها: "يعني فوق ما ترامب بدو يقطع رزقتك ومش طايق شغلك بتعطيه مصاري؟ صعب تفهم عقول رجال الأعمال"، يرى سليم أن "ماسك يدرك جيدا أن إمبراطوريته على وشك الانهيار بشكل سريع.. لذلك يسعى لإيجاد حلول بأي وسيلة وبأي ثمن".

وتراجع صافي أرباح تسلا بنسبة 55% في الربع الأول من العام الجاري، كما تراجع إجمالي إيراداتها بنسبة 9%، إلا أن أسهم الشركة خلال الأسبوعين الماضيين شهدت تحسنا واضحا، ومن المتوقع في حال فوز ترامب أن يزيد ارتفاعها.