المنصات تنتقد تنظيم كوبا أميركا وتقارنه بمونديال قطر

تأخر انطلاق نهائي كوبا أميركا لنحو 45 دقيقة بعد اقتحام الجماهير ملعب المباراة التي فازت فيها الأرجنتين باللقب الثاني تواليا والـ16 في تاريخها من البطولة على ملعب “هارد روك” في فلوريدا.

ونشر حساب الملعب على منصة "إكس" بيانا قال فيه "رغم اتخاذ الإجراءات الأمنية والتنظيمية كافة لاستضافة النهائي بنجاح، فإن محاولات بعض المشجعين ممن لا يملكون تذاكر للتسلل إلى الملعب أثرت على انسيابية دخول الجمهور، وتسببت في تأخر انطلاق المباراة".

ورغم أن اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية حذر عبر منصة إكس من أن مَن لا يملكون تذاكر المباراة لن يتمكنوا من دخول الملعب، فإن المئات من المشجعين حاولوا اقتحام الملعب دون تذاكر.

وتفاعلت المنصات مع هذه المقاطع، وأبرزت حلقة 15-7-2024 من برنامج "شبكات" بعض تغريدات النشطاء التي قارن بعضها كوبا أميركا 2024 بتنظيم مونديال قطر 2022، في حين أشار آخرون إلى سوء تنظيم البطولة في الولايات المتحدة.

محاضرات الغرب

وعبرت المغردة ريماس عن تعجبها من أن يكون "هذا أحد ملاعب مونديال 2026″، وأكملت تغريدتها لتقول "صحيح تنظيم الفيفا سيكون مختلفا لكن هنالك ألف علامة استفهام".

ولم يخل تعليق الناشط محمد من المقارنة بين التنظيم خلال كأس العالم الذي نظمته قطر وبين هذا الذي حدث في الولايات المتحدة، وقال "هذا هو الغرب نفسه اللي كان يعطي محاضرات في التنظيم؟ ترى حضرنا كأس عالم وجئنا قبل بساعة، ودخلنا وقعدنا لم يزاحم أي شخص، ولم يدفع أي أحد، ولم يصب أحد".

بينما أشار صاحب الحساب إلى أوجه القصور التي لاحظها وغرد "الإجراءات كانت سيئة للغاية، كيف فقدت الشرطة السيطرة بهذه الطريقة.. تنظيم ضعيف مقارنة بالإمكانيات المتوفرة".

أما الناشط جون، فحاول أن يجد بعض الأعذار للسلطات وقال "الأمن قام بعمل جيد، لكن كيف سيتحكم في الآلاف من الجماهير الغاضبة والمتحمسة والثائرة بسرعة؟.. لقد قامت الشرطة بعملها على أحسن وجه".

أما المغرد حميد، فأشار إلى استمتاعه بمتابعة أحداث المباراة، وكتب "نهائي ممتع لولا الفوضى التي حدثت في البداية، استمتعت برؤية ميسي يحمل اللقب وحزنت وفرحت معه".

وشهدت المباراة لحظة حزينة حينما خرج النجم ليونيل ميسي مصابا باكيا، بسبب عدم قدرته على إكمال المباراة، وقام 65 ألف متفرج في المدرجات بتحيته، وهو لا يستطيع أن يكمل المباراة النهائية لأول مرة، بعد أن خاض 6 مباريات نهائية سابقة مع الأرجنتين، شارك فيها كاملة.