الفرنسيون يتخوفون بسبب تلوثه ومغردون يعلقون: من سيسبح في نهر السين؟

بينما تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان الألعاب الأولمبية الصيفية، يواجه منظمو هذا الحدث الرياضي مشكلة غير متوقعة تتمثل في تلوث نهر السين الذي سيحتضن بعض مسابقات السباحة خلال الأولمبياد.

ويعتبر نهر السين الذي يعبر مدينة باريس؛ أحد أكثر مناطق الجذب السياحي. وقالت بلدية العاصمة الفرنسية إنه كان نظيفا بما يكفي للسباحة خلال معظم الأيام الـ12 الماضية، لكن خلال الأسابيع الأخيرة تدفقت إليه مياه الصرف الصحي غير المعالجة وارتفعت فيه مستويات التلوث بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية عن احتواء نهر السين على مستويات غير آمنة من بكتيريا البراز، أو ما يسمى "إيكولاي"، للأسبوع الثالث على التوالي، الأمر الذي أثار مخاوف الفرنسيين من احتمال وجود تغييرات على برنامج المنافسات التي ستنظم في النهر، وعلى رأسها سباق الترياتلون.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تلوث نهر السين واحتمال عدم جهوزيته للألعاب الأولمبية الصيفية بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب. وقد رصدت حلقة (2024/7/14) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات والتغريدات.

وتساءل محمد يقول: "لماذا يحاول الفرنسيون إنكار الحقيقة؟ النهر ملوث ليس فقط بالبكتيريا.. النهر حرفيا في أعماقه نفايات باريس كلها".

وفي نفس السياق غرّدت لورا تقول: "المبيدات الحشرية والنفايات الصناعية أغرقت المياه في بلادنا.. نريد أن نعرف تنقيتها وليس فقط نهر السين".

ويعتقد نيرو "أن كل من سيسبح في نهر السين سيصاب بمرض جلدي لا علاج له".

بينما ربط سمير موضوع تلوث نهر السين بمحاولات إفشال الحدث الرياضي الذي ستحتضنه باريس، حيث قال: "أولئك الغاضبون والراغبون في إلغاء الأولمبياد ويخططون لإفشاله يروجون لفكرة أن جهود التنظيف فشلت".

ومن جهتها، علقت ماري على الموضوع قائلة: "الحكومة بذلت جهدها لتنظيف النهر، لا يجب أن نفشل الأولمبياد من أجل مخاوف لا أساس لها.. لقد قاموا بكل الاختبارات".

ويذكر أن السلطات الفرنسية أنفقت في العقد الماضي نحو 1.5 مليار دولار لمحاولة تنظيف نهر السين من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلا عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.