المنصات تشيد بجمال الذي سرق الأضواء من مبابي في مواجهة فرنسا وإسبانيا

تباينت ردود أفعال الصحف الرياضية التي قارنت بين أداء النجم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي والنجم الإسباني الصاعد لامين جمال، خلال مباراة الفريقين ببطولة يورو 24 بألمانيا.

وكان أداء لاعب "الميرينغي" المستقبلي مبابي، متواضعا رغم أنه خلع القناع الذي قال "إنه يعرقلني عن اللعب"، وأضاف مقيما أداءه في المباراة مع إسبانيا، "أعتقد أننا كنا قريبين في النهاية، لكن هذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان يكون أداؤك جيدًا، وفي بعض الأحيان تكون سيئا، لم أكن جيدًا وهذا كل شيء، سنعود إلى ديارنا، والأمر بسيط".

وسخرت الصحافة الفرنسية من مبابي في عناوينها حيث وضعت صحيفة ليكيب صورته، مرفقة برسالة للاعبي المنتخب بعنوان" بدون قناع"، يعني ظهرتم على حقيقتكم ومستواكم.

بينما أبرزت صحيفة لو باريزيان عنوانا كتبت فيه "درس بالإسبانية" ووصفت اللاعبين بالعاجزين.

سخرية إسبانية

ومن ناحيتها، أظهرت صحيفة آس الإسبانية الشماتة في خسارة "الديوك" وكتبت: "فرنسا تقزم"، و"مبابي خرج من البطولة بهدف يتيم من ركلة جزاء". كما سخرت صحيفة إلموندو ديبورتيفو الإسبانية من الفريق الفرنسي وأبرزت عنوانا يقول "مبابي لعب بدون قناع حتى يرى هدف لامين جمال بشكل أفضل".

ووُصف الهدف الذي سجله اللاعب الصاعد جمال في الدقيقة 21، بأجمل أهداف البطولة، وأنه دخل بهذا الهدف التاريخ بوصفه أصغر لاعب يسجل في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

وعقب المباراة قال جمال "كنت سعيدًا حقًا بعد صافرة النهاية، وكان الأمر بمثابة حلم تحول إلى حقيقة"، وأضاف "لا أعلم ما إذا كان هذا أفضل هدف في البطولة، لكنه مميز جدا بالنسبة لي ".

واستعرضت حلقة 10-7-2020 من برنامج "شبكات" أبرز آراء المغردين والتي أشاد بعضها بأداء جمال، بينما حاول آخرون إيجاد أعذار لمبابي.

بحسب المغرد محمد فإن نجم مبابي بدأ في الأفول وقال "حذاري (حذارِ) يا إمبابي، جا إلي بيسحب منك الأضواء والجوائز"، وواصل تغريدته موضحا أن النجم الفرنسي "كان يظن أنه سيذهب لمدريد مرتاح البال وإذا بيامال يوقظه من منامه، ينتظرك كابوس إسبانيا".

بينما حاول المغرد عبد العزيز إيجاد الأعذار لمبابي وكتب: "ماحد أربك مبابي غير المدرب، شوي يطلعه جناح شوي مهاجم، طبيعي أداءه (أداؤه) يكون سيئا، غير إنه تعرض لحادث، يعني أنفه مكسور ويلعب، ويقاتل شتبون (ماذا تريدون) منه؟".

بينما اعتبر الناشط سليم أن جمالا نجح في الانتقام من فرنسا ولاعبيها وقال "يامال صرح بعد ما أقصت باريس برشلونة من أوروبا توعد بالانتقام، اليوم انتقم من فرنسا كلها، وأولهم إمبابي".

وأبدى المغرد كريم تعاطفه مع حالة إمبابي وقال "مع إني مدريدي، لكن هذه ليست البداية التي أردتها لمبابي، كنت أود أن يدخل القلعة البيضاء بمستوى وإنجاز أفضل وليس أداء محبط (محبِطا)".

أما الناشطة ندى فأشادت بأداء جمال وكتبت "في ناس مش مستوعبة يعني إيه لاعب عنده 16 سنة بيتألق ضد منتخبات كبيرة، هو مش محتاج مدح ولا نفخ، هو عامل عظمة".

وبحسب تقييم الأداء من قناة سكاي سبورت فقد حصّل مبابي 6 نقاط وجمال 9 من 10.