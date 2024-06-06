سيدة أوكرانية تبيع طفلها من أجل مشروعها الخاص.. كيف تفاعل رواد المنصات؟

انتقد مغردون سلوك سيدة أوكرانية حاولت بيع طفلها ذي العامين، لكي تبدأ مشروعها الخاص في مدينة دنيبرو، التي كانت في السابق واحدة من أهم المدن السوفياتية في صناعة الفضاء والأسلحة.

ولم تكشف السلطات الأوكرانية عن هوية السيدة ولا الجهة التي حاولت شراء الطفل منها، لكنها أعلنت اعتقال الأم قبل أسبوعين خلال عملية التسليم بعدما تلقت بلاغا بالواقعة.

وقالت الشرطة إنها ضبطت نحو 21 ألف دولار مع السيدة، وإنها عثرت في مكان إقامتها وهاتفها على كثير من الأدلة المادية التي توثق التفاوض وتؤكد عملية البيع، مشيرة إلى أنها سلّمت الصبي إلى مركز الخدمات الاجتماعية في أوكرانيا.

ووجه الادعاء العام إلى الأم تهمة الاتجار بالبشر لأغراض شخصية، التي عقوبتها -وفق قانون العقوبات الأوكراني- الحبس مدة تصل إلى 15 عاما، وقد نقلت وسائل إعلام محلية أن السيدة لم تكن راغبة في رعاية الطفل، وأنها أرادت بيعه لبدء مشروعها الخاص.

وقررت النيابة العامة توقيف السيدة على ذمة التحقيقات لمدة 60 يوما، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مطلع بأنه ستتم إحالتها إلى طبيب نفسي، بحكم أن أوكرانيا تعاني أزمات وحربا طاحنة، وقد تكون تصرفات السيدة ناجمة عن اختلال عقلي.

وفي حال ثبت أن الأم تعاني أي خلل نفسي أو اضطراب عقلي، فإنها ستخضع للعلاج وتسقط عنها التهمة.

انتقاد وتبرير

وعلى مواقع التوصل، انهالت التعليقات المنتقدة لسلوك المرأة، حيث قالت جليلة: "جاتني صدمة، لدرجة شفت الفيديو 3 مرات لكي أصدق"، بينما أكد عبدو أنها "تستحق السجن مدى الحياة مع أعمال شاقة".

وأبدت ليا أحمد تعجبها من سلوك السيدة، بقولها: "يا ربي… ناس تحرم من نعمة الأمومة وتعمل المستحيل لترزق بطفل، وناس تبيع أطفالها".

أما علي، فأعرب عن اعتقاده بأن السيدة قد تكون مصابة بمرض عقلي، قائلا "لا يوجد إنسان طبيعي و بكامل قواه العقلية يبيع طفله أو يتخلى عنه.. ربما كانت الأم تعاني من أمراض عقلية أو تتعاطى شيئا.. يجب فحصها، والله أعلم بظروفها".