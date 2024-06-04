انتقال مبابي لريال مدريد يتحول لحديث الساعة.. كيف تفاعلت المنصات؟

أحدث إعلان نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميا مع نجم الكرة الفرنسي كيليان مبابي موجة تفاعل عارمة في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يومين من تتويج “الملكي” بطلا لدوري أبطال أوروبا.

ويعد مبابي أحد أفضل لاعبي الكرة في العالم خلال السنوات الأخيرة، وأحرز مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي 256 هدفا خلال 7 مواسم، كما تُوّج مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم 2018، وهدافا لمونديال قطر 2022.

وعلق النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على انتقال مبابي للنادي الملكي قائلا "حان الآن دوري لكي أشاهدك، متحمس لرؤيتك تضيء البرنابيو، هلا مدريد".

وبحسب الصحافة العالمية، سيتقاضى مبابي مع ريال مدريد 15 مليون يورو سنويا صافية بعد حسم الضرائب، لكن سيضاف إليها 100 مليون دولار مكافأة على توقيع العقد يتم دفعها على 5 سنوات، إضافة إلى حصوله على 80% من حقوق صوره الإعلانية.

ومن المتوقع أن يقدم ريال مدريد نجمه الجديد لجماهير النادي بعد مشاركة اللاعب مع منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي تحتضنها ألمانيا صيف هذا العام.

إشادة وتحذير

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/6/4)- جانبا من تعليقات المغردين في الشبكات الافتراضية حول صفقة انتقال مبابي إلى نادي العاصمة الإسبانية، حيث حضر التنافس التقليدي مع مشجعي برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد.

وفي هذا الإطار، يقول شيبو معلقا "على كل الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا فرض حالة طوارئ، لأن ريال مدريد الموسم المقبل صعب وشديد".

وبلهجة لم تخلُ من الدعابة، قال عبدو الإفراني "صفقة مهمة للمنافسة على دوري الأبطال الغائب عن خزينة النادي منذ 48 ساعة".

وكالعادة حضر الفريق الكتالوني ضمن التعليقات، ومن بينها ما قاله علي "لسان حال البرشلوني حاليا.. إني أرى 5 سنوات عجاف.. برشلونة لما كان ريال مدريد بدون مبابي كان يخسر برباعية.. مع مبابي رح يخسر بسداسية.. أنا برأيي يجب أن ينسحبوا من البطولات".

لكن أبو أحمد فاضل كان له رأي آخر وحاول التقليل من الصفقة الكبيرة محذرا من تداعيات انتقاله إلى سانتياغو برنابيو، حيث قال "أنا مستغرب من الضجيج والفرقعة الإعلامية، بسبب انتقال مبابي إلى مدريد.. إيش فيها انتقل مثله مثل أي لاعب.. يمكن أن يكون عبئا على مدريد".

وحاول نادر حسن استبقاء الأمور متوقعا حدوث خلافات داخلية بين نجوم ريال مدريد خاصة في خط الهجوم بقوله "فينيسيوس الآن متوتر وما الاتفاقات التي تمت.. وركلة الجزاء لمن؟ ومن يمسك المركز الشمال؟".